Медведев наградил Черномырдина орденом

Сообщается, что Черномырдин награжден за "большой вклад в укрепление международного авторитета России". Он является послом России на Украине с 2001 года. В период с 1992 по 1998 год он возглавлял правительство РФ.
Виктор Черномырдин также является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней и орденом дружбы за укрепление сотрудничества между Украиной и Россией. Орден "За заслуги перед Отечеством" занимает второе место в иерархии государственных наград после ордена Святого апостола Андрея Первозванного.