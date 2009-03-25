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Медведев наградил Черномырдина орденом

25 марта 2009, 09:22
Президент России Дмитрий Медведев наградил посла России на Украине Виктора Черномырдина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Сообщается, что Черномырдин награжден за "большой вклад в укрепление международного авторитета России". Он является послом России на Украине с 2001 года. В период с 1992 по 1998 год он возглавлял правительство РФ.

Виктор Черномырдин также является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней и орденом дружбы за укрепление сотрудничества между Украиной и Россией. Орден "За заслуги перед Отечеством" занимает второе место в иерархии государственных наград после ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

#Новости#Медведев#Таня#Политика
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