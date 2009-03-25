42 семьи военнослужащих получили квартиры в Тюмени

С 2000 года подполковник Виктор Владимирович мотался с семьей по съемным квартирам Тюменкой области. квартиры Тюмени «Даже не ожидал, что так быстро получу собственную квартиру, — говорит он -Трехкомнатной квартиры вполне хватит на мою семью из четырех человек, да ещё и в таком районе Тюмени! Здесь рядом есть детсад, школа, больница и магазины. Район новый, строится и развивается». На вопрос, нравится ли ему отделка квартиры, подполковник ответил, что вкусы у всех разные, но пока он ничего менять в квартире не планирует: «главное — это свои собственные стены».