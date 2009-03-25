42 семьи военнослужащих получили квартиры в Тюмени

Вчера в
— В соответствии с планом реформирования вооруженных сил происходит планомерное сокращение офицеров и прапорщиков из рядов вооруженных сил. Основной задачей, поставленной президентом России, является обеспечение уволенных военнослужащих жильем. В рамках выполнения этой программы, правительство России выделило дополнительно более 83 миллиардов рублей — резюмировал военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.
По словам военкома, в 2008 году закуплена 61 квартира, а в 2009–10 годах планируется закупить ещё 500 квартир — таким образом обеспечить полностью всех военнослужащих, которые увольняются из вооруженных сил, жильем. «И сегодня мы вселяем первых военнослужащих, их семьи, в новые комфортные квартиры, построенные компанией
— Очень хорошо, что программа по предоставлению жилья военнослужащим действует. Я думаю, до конца года мы обеспечим всех военнослужащих Тюменской области и ХМАО и ЯНАО, которые будут увольняться в связи с реформированием — добавил подполковник Михаил Аршинов.
— Правительство РФ выполняет обещание и обеспечивает военнослужащих жильем — это яркий пример того, что военнослужащий сегодня — это одна из тех профессий, которые востребованы, которая обеспечивает спокойствие и безопасность нам. Квартиры, предоставленные нашей компанией, мы постарались сделать комфортными, как и микрорайон, в котором будут жить новоселы — прокомментировал директор по маркетингу
С 2000 года подполковник Виктор Владимирович мотался с семьей по съемным квартирам Тюменкой области. квартиры Тюмени «Даже не ожидал, что так быстро получу собственную квартиру, — говорит он -Трехкомнатной квартиры вполне хватит на мою семью из четырех человек, да ещё и в таком районе Тюмени! Здесь рядом есть детсад, школа, больница и магазины. Район новый, строится и развивается». На вопрос, нравится ли ему отделка квартиры, подполковник ответил, что вкусы у всех разные, но пока он ничего менять в квартире не планирует: «главное — это свои собственные стены».
Участие в тендере компания
— Приятно отметить, что от строителей мы добавили те блага, которых в параметрах квартир для тендера не было, такие как домофон, металлические двери, счетчики учета воды, пожарные датчики. Людям должно здесь житься не только комфортно, но и безопасно.