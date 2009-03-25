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42 семьи военнослужащих получили квартиры в Тюмени

25 марта 2009, 10:54
Вчера в З-ем Заречном микрорайоне компания «Партнер-Инвест» передала ключи от 42 новеньких квартир военнослужащим.
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Тюмень

Вчера в З-ем Заречном микрорайоне компания «Партнер-Инвест» передала ключи от 42 новеньких квартир военнослужащим (смотреть фото). Передача ключей состоялась в соответствии с госконтрактом на сумму 100 млн. рублей.

— В соответствии с планом реформирования вооруженных сил происходит планомерное сокращение офицеров и прапорщиков из рядов вооруженных сил. Основной задачей, поставленной президентом России, является обеспечение уволенных военнослужащих жильем. В рамках выполнения этой программы, правительство России выделило дополнительно более 83 миллиардов рублей — резюмировал военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

По словам военкома, в 2008 году закуплена 61 квартира, а в 2009–10 годах планируется закупить ещё 500 квартир — таким образом обеспечить полностью всех военнослужащих, которые увольняются из вооруженных сил, жильем. «И сегодня мы вселяем первых военнослужащих, их семьи, в новые комфортные квартиры, построенные компанией «Партнер-Инвест» — поздравил новоселов Александр Моторин.

— Очень хорошо, что программа по предоставлению жилья военнослужащим действует. Я думаю, до конца года мы обеспечим всех военнослужащих Тюменской области и ХМАО и ЯНАО, которые будут увольняться в связи с реформированием — добавил подполковник Михаил Аршинов.

— Правительство РФ выполняет обещание и обеспечивает военнослужащих жильем — это яркий пример того, что военнослужащий сегодня — это одна из тех профессий, которые востребованы, которая обеспечивает спокойствие и безопасность нам. Квартиры, предоставленные нашей компанией, мы постарались сделать комфортными, как и микрорайон, в котором будут жить новоселы — прокомментировал директор по маркетингу ООО «Партнер-Инвест» Андрей Панасюк. Он также отметил, что квартиры будут обслуживаться управляющей компанией «Комфортный дом», которая находится в соседнем доме на улице Газовиков.

С 2000 года подполковник Виктор Владимирович мотался с семьей по съемным квартирам Тюменкой области. квартиры Тюмени «Даже не ожидал, что так быстро получу собственную квартиру, — говорит он -Трехкомнатной квартиры вполне хватит на мою семью из четырех человек, да ещё и в таком районе Тюмени! Здесь рядом есть детсад, школа, больница и магазины. Район новый, строится и развивается». На вопрос, нравится ли ему отделка квартиры, подполковник ответил, что вкусы у всех разные, но пока он ничего менять в квартире не планирует: «главное — это свои собственные стены».

Участие в тендере компания «Партнер-Инвест» приняла ещё в декабре прошлого года. Основные параметры участия в нем — это готовое жилье с отделкой «под ключ» и квартиры определенной площади. Жилье выкупалось по единой цене 35700 рублей за «квадрат». Покупка квартиры в Тюмени. Почему же квартиры военнослужащие получили только сегодня? На этот вопрос Андрей Панасюк ответил, что квартиры по госконтракту были полностью готовы в декабре, но оформление и полный документооборот задержал новоселье до сегодняшнего дня. Вообще, с начала года компания ввела в эксплуатацию четыре дома и теперь планомерно выдает ключи.

— Приятно отметить, что от строителей мы добавили те блага, которых в параметрах квартир для тендера не было, такие как домофон, металлические двери, счетчики учета воды, пожарные датчики. Людям должно здесь житься не только комфортно, но и безопасно.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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