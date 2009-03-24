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Жительница Каменска-Уральского "открыла" клещевой сезон

24 марта 2009, 12:13
Санитарные врачи Среднего Урала призывают население проявить бдительность — клещи уже проснулись. Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, зарегистрирован первый в 2009 году случай покуса клещом.

Несмотря на то, что произошло это в Челябинской области, пострадала от кровососа жительница Каменска-Уральского.

От энцефалита пострадавшая привита не была. Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как энцефалит и Лайм-боррелиоз. Самый надежный способ защиты — это прививка.

Следует отметить, что в сезон-2008 клещи покусали более 32 000 среднеуральцев. Из 160 случаев заболевания клещевым энцефалитом 2 закончились летально. По прогнозу, в 2009 году произойдет очередное циклическое увеличение численности клещей. В связи с этим резко возрастет и количество пострадавших от "кровопийц".

#Новости#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
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