Жительница Каменска-Уральского "открыла" клещевой сезон

Следует отметить, что в сезон-2008 клещи покусали более 32 000 среднеуральцев. Из 160 случаев заболевания клещевым энцефалитом 2 закончились летально. По прогнозу, в 2009 году произойдет очередное циклическое увеличение численности клещей. В связи с этим резко возрастет и количество пострадавших от "кровопийц".