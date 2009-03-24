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Ямал примет сильнейших спортсменов по северному многоборью

24 марта 2009, 11:51
В селе Аксарка Приуральского района 31 марта стартуют Открытый Чемпионат Ямала и Кубок России по северному многоборью.
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Ямал

В течение пяти дней в административном центре Приуральского района сильнейшие спортсмены России по северному многоборью выявят лучшего в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, беге на три километра, тройном национальном прыжке и в метании топора на дальность. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подали шестнадцать команд из муниципальных образований Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, других северных субъектов Российской Федерации.

#Новости#Спорт#Ямал#Ксения
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