Ямал примет сильнейших спортсменов по северному многоборью

В течение пяти дней в административном центре Приуральского района сильнейшие спортсмены России по северному многоборью выявят лучшего в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, беге на три километра, тройном национальном прыжке и в метании топора на дальность. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.