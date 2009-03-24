Выставка недвижимости-2009: лучшие объекты рынка жилья в Тюмени

Будут ли падать цены на жилье? Кто из тюменских застройщиков не «доживет» до лета? Снижают ли стоимость своих услуг риэлторы? Сколько времени уйдет на приватизацию квартиры или узаконение перепланировки? Ответы на эти и многие другие жилищные вопросы смогут получить все заинтересованные на Выставке недвижимости-2009, которая состоится в эту субботу, 28-го марта, в Выставочном зале и организована силами некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменcкой области» - сообщили Nashgorod.ru организаторы выставки.
В этом году от участия в Выставке отказались банки, зато прибавилось строителей – презентацию своих объектов проведут 8 компаний – Партнер-Инвест, БРОСКО (проект «Александровский сад»), ТДСК, Меридиан-Констракшн, Сиб-Лес, НИККА-Центр, Сибирь, Риэлт-Строй. Специалисты этих застройщиков не только проконсультируют посетителей выставки у своих стендов, но и готовы будут показать квартиры на самих объектах. Посмотреть и перенять опыт сотрудничества застройщиков и риэлторов решили и коллеги из соседних регионов – в частности, из Екатеринбурга приедут представители Союза строителей Екатеринбурга и Уральской Палаты Недвижимости.
Риэлторы в этом году вспомнят о главной задаче своего бизнеса – консультирование. «Сегодня ситуация на рынке очень непростая, подавляющее большинство людей находится просто в растерянности и мы полагаем, что взвешенные, четкие и профессиональные консультации помогут потенциальным покупателям сделать правильный выбор», говорят в оргкомитете Выставки.
Помимо традиционной для выставок любого рода работе на стендах, на Выставке недвижимости-2009 будет действовать общественная приемная. Этот опыт, внедренный год назад, оказался очень удачным, поэтому организаторы решили его повторить. Консультации в формате приемной дадут специалисты в области жилищного права, налогообложения, спорные ситуации при совершении жилищных сделок можно будет обсудить с представителем общегородской комиссии по этике и стандартам практики риэлторской деятельности.
Также в этом году в рамках выставки будет открыта биржа вакансий в риэлторском бизнесе – все заинтересованные получат возможность и узнать о профессии «риэлтор» более подробно, и записаться на собеседования.