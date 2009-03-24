Выставка недвижимости-2009: лучшие объекты рынка жилья в Тюмени

Будут ли падать цены на жилье? Кто из тюменских застройщиков не «доживет» до лета? Снижают ли стоимость своих услуг риэлторы? Сколько времени уйдет на приватизацию квартиры или узаконение перепланировки? Ответы на эти и многие другие жилищные вопросы смогут получить все заинтересованные на Выставке недвижимости-2009, которая состоится в эту субботу, 28-го марта, в Выставочном зале и организована силами некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменcкой области» - сообщили Nashgorod.ru организаторы выставки.