В Тюменской области вводят дополнительные меры господдержки предприятий

В постановлении прописаны дополнительные критерии для отбора предприятий, касающиеся минимального размера выручки за год (по разным отраслям она колеблется от 170 до 400 миллионов рублей) и численности работающих (от 200 до 250 человек). По данным департамента экономики, суммарный оборот предприятий, которые соответствуют этим показателям, составляет около 80% от общего объема реального сектора экономики.