В Тюменской области вводят дополнительные меры господдержки предприятий

Соответствующие изменения глава региона Владимир Якушев внес в постановление «О порядке отбора промышленных предприятий на получение государственной поддержки» на заседании президиума правительства Тюменской области 23 марта. Сделано это с целью повышения эффективности оказываемой помощи, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Постановлением увеличен размер компенсации части процентной ставки по привлеченным банковским кредитам и лизинговым операциям до 100% ставки рефинансирования Банка России. Согласно документу, государственная поддержка будет оказываться только тем предприятиям, которые сохранят рабочие места и не будут сокращать трудовые коллективы – это обязательное условие.
В постановлении прописаны дополнительные критерии для отбора предприятий, касающиеся минимального размера выручки за год (по разным отраслям она колеблется от 170 до 400 миллионов рублей) и численности работающих (от 200 до 250 человек). По данным департамента экономики, суммарный оборот предприятий, которые соответствуют этим показателям, составляет около 80% от общего объема реального сектора экономики.
В правительстве Тюменской области считают, что введение таких критериев позволит осуществлять государственную поддержку в сфере промышленности целенаправленно, основываясь на сохранении особо значимых для области промышленных предприятий.