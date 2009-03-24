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В Тюменской области вводят дополнительные меры господдержки предприятий

24 марта 2009, 16:22
Сто процентов ставки рефинансирования, установленной Центробанком, будет теперь компенсировать областной бюджет тюменским промышленным предприятиям за взятые кредиты.

Соответствующие изменения глава региона Владимир Якушев внес в постановление «О порядке отбора промышленных предприятий на получение государственной поддержки» на заседании президиума правительства Тюменской области 23 марта. Сделано это с целью повышения эффективности оказываемой помощи, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области.

Постановлением увеличен размер компенсации части процентной ставки по привлеченным банковским кредитам и лизинговым операциям до 100% ставки рефинансирования Банка России. Согласно документу, государственная поддержка будет оказываться только тем предприятиям, которые сохранят рабочие места и не будут сокращать трудовые коллективы – это обязательное условие.

В постановлении прописаны дополнительные критерии для отбора предприятий, касающиеся минимального размера выручки за год (по разным отраслям она колеблется от 170 до 400 миллионов рублей) и численности работающих (от 200 до 250 человек). По данным департамента экономики, суммарный оборот предприятий, которые соответствуют этим показателям, составляет около 80% от общего объема реального сектора экономики.

В правительстве Тюменской области считают, что введение таких критериев позволит осуществлять государственную поддержку в сфере промышленности целенаправленно, основываясь на сохранении особо значимых для области промышленных предприятий.

#Новости#Тюменская область#Ксения#Экономика
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