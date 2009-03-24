В Тюмени заезжий лже-антиквар осужден к 5 годам заключения

В 2004 году он покинул родной город из-за проблем с законом и прибыл в Тюмень, где снял жилье. Молодой человек не работал, а деньги на жизнь добывал путем обмана доверчивых граждан. Для обеспечения мобильности Навизивский познакомился с тюменцем, который занимался частным извозом. Мошенник, представившийся антикваром, щедро оплачивал услуги таксиста. В этой связи между ними сложились доверительные отношения. Во время одной из поездок водитель обмолвился, что накопил определенную сумму денег для покупки квартиры. У афериста возник умысел на хищение денежных средств. Он сказал своей жертве, что хочет в Екатеринбурге приобрести за 2 млн. рублей орден Суворова и продать его в Тюмени за 5 млн. рублей, но на покупку антикварной вещи не хватает 1 млн. рублей. Злоумышленник обещал хорошие проценты и 24 июля 2005 года частный извозчик дал ему в долг 660 тыс. рублей.