В Тюмени заезжий лже-антиквар осужден к 5 годам заключения

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Краснодара Владимира Навизивского, обвиняемого в мошенничестве.
В 2004 году он покинул родной город из-за проблем с законом и прибыл в Тюмень, где снял жилье. Молодой человек не работал, а деньги на жизнь добывал путем обмана доверчивых граждан. Для обеспечения мобильности Навизивский познакомился с тюменцем, который занимался частным извозом. Мошенник, представившийся антикваром, щедро оплачивал услуги таксиста. В этой связи между ними сложились доверительные отношения. Во время одной из поездок водитель обмолвился, что накопил определенную сумму денег для покупки квартиры. У афериста возник умысел на хищение денежных средств. Он сказал своей жертве, что хочет в Екатеринбурге приобрести за 2 млн. рублей орден Суворова и продать его в Тюмени за 5 млн. рублей, но на покупку антикварной вещи не хватает 1 млн. рублей. Злоумышленник обещал хорошие проценты и 24 июля 2005 года частный извозчик дал ему в долг 660 тыс. рублей.
Чтобы завуалировать обман, мошенник вместе с таксистом вечером 24 июля приехал за «орденом» в Екатеринбург. По приезду в город Навизивский накормил водителя в одном из кафе и отправил его обратно в Тюмень, пояснив, что при покупке антиквариата не должно быть посторонних лиц. В Екатеринбурге он «намеревался» уже не только купить «орден», но и выгодно его продать. Аферист заверил, что по приезду в Тюмень рассчитается с заемщиком. Между тем, Навизивский полученные в долг деньги похитил, истратив на свои нужды.
В марте 2006 года аферист по такой же схеме отнял 295 тыс. рублей еще у одного тюменского таксиста, сообщает прокуратура области.
Кроме того, мошенник в марте 2006 года обманул и девушку, с которой некоторое время сожительствовал. Он взял у нее в долг 35 тыс. рублей и не вернул.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Калининского округа г. Тюмени доказательств признал Владимира Навизивского виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и приговорил его к 5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.