В Тюмени троих уличных грабителей задержали по горячим следам

Возле одного из домов по улице Ставропольской им попался одинокий прохожий, возвращавшийся домой 30-летний директор одного из городских ООО. Приятели набросились на мужчину и, требуя деньги, стали его избивать. Потерпевший, как мог, отбивался от тройки обнаглевших нетрезвых парней. Эту драку и увидел, возвращавшийся домой начальник участковых уполномоченных милиции ОМ-6 майор милиции Салават Мухаметьяров. Остановив машину, он бросился к потерпевшему, у которого один из грабителей уже успел отнять две тысячи рублей. Злоумышленники, увидев сотрудника милиции, бросились в разные стороны, однако начальник УУМ сумел задержать одного из злодеев, после чего позвонил в отдел. В считанные минуты ему на подмогу прибыл экипаж вневедомственной охраны. Салават Мухаметьяров за это время уже успел выяснить все обстоятельства этого грабежа и принять меры к задержанию остальных участников преступления. Ключи от квартиры задержанного (где «культурно» отдыхала криминальная троица) остались в кармане у одного из сбежавших парней, поэтому начальник УУМ отправил по указанному адресу экипаж ОВО.