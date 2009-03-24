В Тюмени троих уличных грабителей задержали по горячим следам

Кто-то предложил пойти на улицу и потрясти прохожих. Идея была принята на «ура», и нетрезвое трио приступило к ее реализации.
Возле одного из домов по улице Ставропольской им попался одинокий прохожий, возвращавшийся домой 30-летний директор одного из городских ООО. Приятели набросились на мужчину и, требуя деньги, стали его избивать. Потерпевший, как мог, отбивался от тройки обнаглевших нетрезвых парней. Эту драку и увидел, возвращавшийся домой начальник участковых уполномоченных милиции ОМ-6 майор милиции Салават Мухаметьяров. Остановив машину, он бросился к потерпевшему, у которого один из грабителей уже успел отнять две тысячи рублей. Злоумышленники, увидев сотрудника милиции, бросились в разные стороны, однако начальник УУМ сумел задержать одного из злодеев, после чего позвонил в отдел. В считанные минуты ему на подмогу прибыл экипаж вневедомственной охраны. Салават Мухаметьяров за это время уже успел выяснить все обстоятельства этого грабежа и принять меры к задержанию остальных участников преступления. Ключи от квартиры задержанного (где «культурно» отдыхала криминальная троица) остались в кармане у одного из сбежавших парней, поэтому начальник УУМ отправил по указанному адресу экипаж ОВО.
Сбежавшие грабители нисколько не смутились сорвавшейся операцией, мало того, они даже продолжили ее в другом месте, напав на еще одного одинокого прохожего. Правда похитить им так ничего и не довелось: подоспевший экипаж вневедомственной охраны задержал их с поличным и доставил в дежурную часть седьмого отдела милиции. В настоящее время самый агрессивный участник этого преступления находится под стражей, двое других – отпущены до суда под подписку о невыезде. В отношении приятелей возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.2 УК РФ – грабеж. Деньги изъяты и возвращены владельцу, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.