В Тюмени отключен очередной незаконный игровой аппарат

В ходе рейда был выявлен факт нарушения Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», закона Тюменской области от 02.03.2006 № 448 «Об особенностях размещения объектов игорного бизнеса на территории Тюменской области» и установки игрового аппарата в помещении павильона остановочного комплекса «Порт» по улице Мельникайте. Инспекторы составили протокол об административном нарушении и аппарат отключили.