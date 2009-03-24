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В Тюмени отключен очередной незаконный игровой аппарат

24 марта 2009, 14:47
18 марта сотрудниками управления по товарному рынку и услугам и УВД города Тюмени проведен рейд по выявлению объектов игорного бизнеса, открытых без согласования с органами местного самоуправления на территории города.
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Тюмень

В ходе рейда был выявлен факт нарушения Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», закона Тюменской области от 02.03.2006 № 448 «Об особенностях размещения объектов игорного бизнеса на территории Тюменской области» и установки игрового аппарата в помещении павильона остановочного комплекса «Порт» по улице Мельникайте. Инспекторы составили протокол об административном нарушении и аппарат отключили.

Управления по товарному рынку и услугам города Тюмени информирует всех предпринимателей о том, что установка игровых автоматов вне игорных заведений запрещена законом. Все игорные заведения до открытия должны получить согласование на размещение от органов местного самоуправления.

#Новости#Тюмень#Законодательство#Ксения#Общество
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