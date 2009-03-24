В доменной зоне .RU зарегистрировано два миллиона имен

В честь 15-летия доменной зоны .RU Координационный центр домена проведет несколько юбилейных мероприятий. В частности, седьмого апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне пройдет чествование тех, кто внес существенный вклад в становление и развитие домена .RU.