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В доменной зоне .RU зарегистрировано два миллиона имен

24 марта 2009, 09:52
В национальной российской доменной зоне .RU зарегистрировано два миллиона имен, сообщает RU-CENTER. Миллионное доменное имя в зоне .RU было зарегистрировано 17 сентября 2007 года.

В начале 2009 года аналитики предсказывали, что двухмиллионный домен в зоне .RU появится только к середине весны. Основанием для этого прогноза служил общий спад числа регистраций доменных имен, вызванный экономическим кризисом.

Доменная зона .RU была создана седьмого апреля 1994 года. Полмиллиона доменных имен в ней были зарегистрированы седьмого апреля 2006 года.

По итогам 2008 года, число регистраций доменных имен в зоне .RU увеличилось на 64 процента. По темпам развития домен .RU уступает лишь национальному китайскому домену .CN.

В честь 15-летия доменной зоны .RU Координационный центр домена проведет несколько юбилейных мероприятий. В частности, седьмого апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне пройдет чествование тех, кто внес существенный вклад в становление и развитие домена .RU.

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