В доменной зоне .RU зарегистрировано два миллиона имен

В начале 2009 года аналитики предсказывали, что двухмиллионный домен в зоне .RU появится только к середине весны. Основанием для этого прогноза служил общий спад числа регистраций доменных имен, вызванный экономическим кризисом.
Доменная зона .RU была создана седьмого апреля 1994 года. Полмиллиона доменных имен в ней были зарегистрированы седьмого апреля 2006 года.
По итогам 2008 года, число регистраций доменных имен в зоне .RU увеличилось на 64 процента. По темпам развития домен .RU уступает лишь национальному китайскому домену .CN.
В честь 15-летия доменной зоны .RU Координационный центр домена проведет несколько юбилейных мероприятий. В частности, седьмого апреля в "Экспоцентре" на Красной Пресне пройдет чествование тех, кто внес существенный вклад в становление и развитие домена .RU.