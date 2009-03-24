Тюменский милиционер ограбил украинского студента

Решив заработать, милиционер силой вывел студента на улицу, предупредив при этом, что при попытке сопротивления будет стрелять. Надев на молодого человека наручники, Земсков проверил содержимое карманов его одежды. Похитив 800 рублей, он заявил, что может доставить парня в отдел милиции, где у него обязательно найдут что-либо запрещённое.