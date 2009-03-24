Тюменский милиционер ограбил украинского студента

Как установлено следствием, 3 декабря 2008 года Земсков в должности старшего группы задержания ПЦО батальона милиции отдела вневедомственной охраны при УВД по Центральному округу Тюмени заступил на суточное дежурство.
Около 00 часов 30 минут 4 декабря 2008 года Земсков, находясь в помещении аптеки по ул. Холодильной областного центра, увидел молодого человека, 21-летнего студента - гражданина Украины, покупающего лекарства.
Решив заработать, милиционер силой вывел студента на улицу, предупредив при этом, что при попытке сопротивления будет стрелять. Надев на молодого человека наручники, Земсков проверил содержимое карманов его одежды. Похитив 800 рублей, он заявил, что может доставить парня в отдел милиции, где у него обязательно найдут что-либо запрещённое.
В обмен на освобождение сотрудник милиции потребовал от украинца деньги, на что последний согласился, пояснив, что может принести 3 тыс. рублей. Отпустив молодого человека, страж порядка оставил в качестве залога его сумку с вещами.
Через некоторое время студент вернулся с деньгами и обнаружил, что в ходе спецмероприятия, проведённого сотрудниками Управления собственной безопасности при ГУВД по Тюменской области, Земсков задержан.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением специальных средств) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).
В настоящее время Земсков уволен из органов внутренних дел, уточняет пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается.