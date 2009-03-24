Тюменских водителей приучат пропускать машины с «мигалкой»

Движение в Тюмени настолько интенсивно, что автомобили специальных служб – «Скорой помощи», пожарной охраны, не всегда могут успеть добраться до места назначения вовремя. Осложняет их задачу и то, что далеко не все водители предоставляют беспрепятственный проезд автомобилям спецслужб.
Госавтоинспекция Тюменской области проводит операцию «Маячок». Ее цель – приучить водителей предоставлять преимущество специальным автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, соблюдать Правила дорожного движения.
Кодексом России об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за не предоставление преимущества транспорту специальных служб – лишение права управления транспортом на срок от 1 до 3-х месяцев, либо штраф в размере до 500 рублей.
В ходе профилактического мероприятия будут задействованы несколько экипажей ГИБДД и специальный автомобиль. В случае не предоставления преимущества спецтранспорту инспекторы тут же составят административный материал на нарушителя, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
У этой проблемы есть и еще одна сторона – моральная. Не пропуская на дороге «неотложку», водители, к сожалению, не задумываются, что любой из нас может оказаться на месте человека, к которому опаздывает «Скорая помощь».
Операция «Маячок» стартует 24 марта в 9.00 час. от УГИБДД области, ул.Одесская, 16.