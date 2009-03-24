nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменских водителей приучат пропускать машины с «мигалкой»

24 марта 2009, 10:08
Госавтоинспекция Тюменской области проводит операцию «Маячок». Ее цель – приучить водителей предоставлять преимущество специальным автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, соблюдать Правила дорожного движения.
Сюжет
Тюмень

Движение в Тюмени настолько интенсивно, что автомобили специальных служб – «Скорой помощи», пожарной охраны, не всегда могут успеть добраться до места назначения вовремя. Осложняет их задачу и то, что далеко не все водители предоставляют беспрепятственный проезд автомобилям спецслужб.

Госавтоинспекция Тюменской области проводит операцию «Маячок». Ее цель – приучить водителей предоставлять преимущество специальным автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, соблюдать Правила дорожного движения.

Кодексом России об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за не предоставление преимущества транспорту специальных служб – лишение права управления транспортом на срок от 1 до 3-х месяцев, либо штраф в размере до 500 рублей.

В ходе профилактического мероприятия будут задействованы несколько экипажей ГИБДД и специальный автомобиль. В случае не предоставления преимущества спецтранспорту инспекторы тут же составят административный материал на нарушителя, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

У этой проблемы есть и еще одна сторона – моральная. Не пропуская на дороге «неотложку», водители, к сожалению, не задумываются, что любой из нас может оказаться на месте человека, к которому опаздывает «Скорая помощь».

Операция «Маячок» стартует 24 марта в 9.00 час. от УГИБДД области, ул.Одесская, 16.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25