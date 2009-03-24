Тюменские милиционеры уличили во лжи жертву угонщиков

Совершив ДПТ и отдав свою купленную год назад автомашину УАЗ «Хантер» в качестве оплаты стоимости ремонта потерпевшему, предприимчивый житель города Сыктывкара придумал, как можно разом убить двух зайцев: вернуть свою автомашину и остаться при деньгах. 16 марта он явился в районный отдел внутренних дел и печально поведал свою историю. Мол, направлялся из родного города в Урай к жене. Не доехав 40 километров по зимней автодороге до села Нижняя Тавда, у него неожиданно порвался ремень вентилятора. Заглушив двигатель, решил больше не продолжать движение на неисправном авто. Спустя два часа с помощью проезжавшей мимо машины припарковал транспорт на обочине «зимника», а затем на попутке добрался до Урая, чтобы приобрести там сломанную деталь. По возращению на место, где оставил свое транспортное средство, обнаружил, что машина исчезла.