Тюменские милиционеры уличили во лжи жертву угонщиков

На днях сотрудниками ОВД по Нижнетавдинскому району Тюменской области был уличен в заведомо ложном доносе об угоне 41-летний житель Республики Коми.
Совершив ДПТ и отдав свою купленную год назад автомашину УАЗ «Хантер» в качестве оплаты стоимости ремонта потерпевшему, предприимчивый житель города Сыктывкара придумал, как можно разом убить двух зайцев: вернуть свою автомашину и остаться при деньгах. 16 марта он явился в районный отдел внутренних дел и печально поведал свою историю. Мол, направлялся из родного города в Урай к жене. Не доехав 40 километров по зимней автодороге до села Нижняя Тавда, у него неожиданно порвался ремень вентилятора. Заглушив двигатель, решил больше не продолжать движение на неисправном авто. Спустя два часа с помощью проезжавшей мимо машины припарковал транспорт на обочине «зимника», а затем на попутке добрался до Урая, чтобы приобрести там сломанную деталь. По возращению на место, где оставил свое транспортное средство, обнаружил, что машина исчезла.
Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия, где выяснились весьма интересные обстоятельства. Данный участок автодороги шириной 30 метров был по обочинам сильно заметен снегом, а проезжая часть шла одной накатанной колеей в 3 метра шириной, поэтому российский внедорожник вряд ли можно было припарковать на обочине. Отсутствие следов съезда машины с дороги в болото или лесные массивы, а также следов стоянки автомашины и людей на указанном участке автодороги вызвало у сотрудников милиции к потерпевшему новые вопросы.
После повторного обследования милиционерами указанного заявителем участка и обхода близлежащих деревень мужчина признался во лжи. Как выяснилось, месяц назад он ездил в Урай и около поселка Советский столкнулся с черной «Ауди», разбив иномарке бампер и левый фонарь. Потерпевшие потребовали 150 тысяч за ремонт, установив недельный срок выплаты долга. Из-за отсутствия денег, он оставил им в залог свой «Хантер». Но столь крупная сумма не нашлась и через неделю, поэтому единственным решением, пришедшим в голову предприимчивому жителю Сыктывкара, стало заявление в милицию об угоне автомашины. Скрупулезно продумав план, мужчина точно следовал своему сценарию, добираясь до Нижнетавдинского района автобусами, поездами и маршрутными такси. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), санкцией которой предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.
Сотрудники тюменской милиции еще раз предостерегают граждан от необдуманных поступков. По раскрытию данного вида преступлений уже наработана определенная методика. И хотя подобные преступления доказываются тяжело, кропотливая и качественная работа милиционеров по сбору материалов всегда приносит положительные результаты. У каждого человека всегда есть выбор. Так что прежде чем сделать неверный шаг, стоит лишний раз подумать, что может быть дороже собственной свободы.