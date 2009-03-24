Студентам ТюмГУ рассказали о Программах Фулбрайта

Об сообщаются на официальном сайте вуза.
За тридцать пять лет непрерывной работы Программа Фулбрайта предоставила возможность установить новые научные контакты, продолжить свое обучение и пройти стажировку более тысячи российским профессорам, преподавателям, молодым специалистам.
Выпускник программы, главный специалист отдела по внеучебной работе, Кузнецов Павел, подробно рассказал о программе, а также поделился личным опытом и впечатлениями от проведенного в Нью-Йорке научного исследования.
Данная программа ориентирована на выпускников российских вузов, аспирантов, ученых, деятелей искусств, преподавателей, работников библиотек, музеев, архивов, сотрудников международных отделов российских университетов.
Программа Фулбрайта на конкурсной основе ежегодно предоставляет гранты на обучение, проведение научных исследований, чтение лекций и стажировку в любом университете, библиотеке, архиве США. Гранты присуждаются по итогам открытого конкурса по всем специальностям.
В программах могут принимать участие граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, имеющие диплом о высшем образовании или ученую степень (в зависимости от программы), обладающие хорошим знанием английского языка.
Открытый конкурс проходит в четыре этапа, по окончанию которого победитель получает грант на обучение или проведение исследования в любом университете США, а вместе с ним ежемесячную стипендию, медицинскую страховку и оплату транспортных расходов.
Корме того, своими впечатлениями со студентами и преподавателями поделилась американская участница программы Фулбрайта в России, Кэтрин Прюс: «Я преподаю английский язык в России в рамках программы. Это уже мой второй год пребывания в России. Я веду занятия со студентами первых и вторых курсов, круглые столы с преподавателями, и кружок английского языка. В Россию я приехала, потому что хотела изучать русский язык и русскую культуру. Благодаря общению со студентами, я узнаю о культуре, и кроме того о свой стране. Я успела побывать во многих городах России, даже во Владивостоке».