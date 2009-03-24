Студентам ТюмГУ рассказали о Программах Фулбрайта

Корме того, своими впечатлениями со студентами и преподавателями поделилась американская участница программы Фулбрайта в России, Кэтрин Прюс: «Я преподаю английский язык в России в рамках программы. Это уже мой второй год пребывания в России. Я веду занятия со студентами первых и вторых курсов, круглые столы с преподавателями, и кружок английского языка. В Россию я приехала, потому что хотела изучать русский язык и русскую культуру. Благодаря общению со студентами, я узнаю о культуре, и кроме того о свой стране. Я успела побывать во многих городах России, даже во Владивостоке».