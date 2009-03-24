nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Швейцарские часы смогут предсказывать будущее

24 марта 2009, 19:19
Швейцарские часовщики объединились с индийскими предсказателями, чтобы создать часы, которые, как утверждается, могут предвидеть будущее.

На часах имеется отдельный сегмент, цвет которого меняется на коричневый в случае, когда может произойти какая-нибудь неприятность.

Как говорят швейцарские производители часов из фирмы Borgeaud, эта часть на часах становится коричневой, если "темные силы" активизируются, и ее цвет держится до тех пор, пока опасность не минует. Только тогда часы принимают свой обычный вид.

По мнению часовщиков, эта функция поможет владельцам часового механизма уберечься от возможных неприятностей и быть внимательнее к знакам судьбы.

Как сообщается, партия этих оригинальных часов очень маленькая - выпущено 500 часов для женщин и 150 для мужчин - такая количественная разница вызвана тем, что мужчины в основном меньше верят в дурные предзнаменования, чем представительницы слабого пола.

Каждый экземпляр часов стоит больше 3 тысяч долларов. Как считают производители, часы могут стать хитом среди знаменитостей и политических деятелей, для которых крайне важно понимать, благоприятствуют ли им звезды при принятии каких-либо решений.

#Новости#Курьезы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25