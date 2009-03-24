Швейцарские часы смогут предсказывать будущее

На часах имеется отдельный сегмент, цвет которого меняется на коричневый в случае, когда может произойти какая-нибудь неприятность.
Как говорят швейцарские производители часов из фирмы Borgeaud, эта часть на часах становится коричневой, если "темные силы" активизируются, и ее цвет держится до тех пор, пока опасность не минует. Только тогда часы принимают свой обычный вид.
По мнению часовщиков, эта функция поможет владельцам часового механизма уберечься от возможных неприятностей и быть внимательнее к знакам судьбы.
Как сообщается, партия этих оригинальных часов очень маленькая - выпущено 500 часов для женщин и 150 для мужчин - такая количественная разница вызвана тем, что мужчины в основном меньше верят в дурные предзнаменования, чем представительницы слабого пола.
Каждый экземпляр часов стоит больше 3 тысяч долларов. Как считают производители, часы могут стать хитом среди знаменитостей и политических деятелей, для которых крайне важно понимать, благоприятствуют ли им звезды при принятии каких-либо решений.