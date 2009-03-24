Школьники Тюменского района показали себя на олимпиаде

В конкурсе на лучшее знание родного татарского языка победила Ильсияр Речапова, десятиклассница Андреевской СОШ, на втором месте ее землячка Руфина Юсупова. Юлия Бабшанова из Муллашинской СОШ показала тритий результат. Мария Азарова из Винзилинской СОШ показала лучший результат по обществознанию. Надежда Мороз стала лидером по технологии, сообщили в пресс-службе главы администрации Тюменского района.
Серебряным призером III этапа олимпиады по математике стал Дмитрий Добрынин из Онохинской СОШ. Кристина Белевцова из Переваловской СОШ заняла третье место в состязаниях на знание немецкого языка, Анастасия Решетникова из Богандинской СОШ №42 стала третьей в знании литературы, а Евгения Святецкая заняла третье место по итогам проверки знаний по биологии.
5-6 апреля в Брянске состоится IV этап Всероссийской олимпиады по обществознанию. Защищать честь области и представлять Тюменский район на нем будет Мария Азарова, девятиклассница Винзилинской СОШ №1. А на IV этапе олимпиады по родному языку, проходившему в Казани, Руфина Юсупова заняла почетное второе место, а Ильсияр Речапова – третье.
25-27 марта 2009 года пройдет очный тур Областного экологического форума «Зеленая планета 2009». Тюменский район на нем будет представлять делегация МАОУ ДОД Новотарманский центр детского творчества «Юный техник». Свои рисунки и фотографии на экологическую тему представят Надежда Данилова, Наталья Луткова, Сабина Максимюк и Иван Велижанин. Поделки из природных материалов покажут Наталья Усачева, Светлана Реутова, Анна Емелина, Кристина Емелина, Карина Первунина, Диана Салова, Анна Кирилова, Анна Михеева и Валерия Саркисова.