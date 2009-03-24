Школьники Тюменского района показали себя на олимпиаде

Серебряным призером III этапа олимпиады по математике стал Дмитрий Добрынин из Онохинской СОШ. Кристина Белевцова из Переваловской СОШ заняла третье место в состязаниях на знание немецкого языка, Анастасия Решетникова из Богандинской СОШ №42 стала третьей в знании литературы, а Евгения Святецкая заняла третье место по итогам проверки знаний по биологии.