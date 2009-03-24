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Российский рынок акций продолжает уверенно расти

24 марта 2009, 09:25
Ралли российского рынка акций в понедельник ускорилось вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на сообщениях Минфина США о запуске программы покупки "токсичных" активов на сумму в триллион долларов для оказания помощи финансовой системе.

В понедельник на биржах РТС и ММВБ основные "фишки" взлетели на 5-11%, индексы обновили вершины с осени прошлой года: индекс РТС вырос до 737,19 пункта (+5,8%, максимум с 11 ноября 2008 года), индекс ММВБ - до 849,82 пункта (+7,3%, максимум с 3 октября 2008 года).

Июньский фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снизился к базовому активу всего на 6 пунктов, что говорит о нейтральных ожиданиях спекулянтов.

Лидерами роста выступили акции Сбербанка России (+11% на ММВБ и +9,1% в РТС), ВТБ (+10,2% на ФБ ММВБ), "Газпрома" (+8,8%) и "Газпром нефти" (+8,2%).

Также подорожали акции "Лукойла" (+6,3% на ММВБ), "Роснефти" (+7,1%), "Ростелекома" (+7,7%), "Норникеля" (+4,8%), "Татнефти" (+6,5%), "Полюс Золото" (+7,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%).

#Новости#Экономика#Россия#Фондовые рынки#Ксения
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