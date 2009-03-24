Российский рынок акций продолжает уверенно расти

В понедельник на биржах РТС и ММВБ основные "фишки" взлетели на 5-11%, индексы обновили вершины с осени прошлой года: индекс РТС вырос до 737,19 пункта (+5,8%, максимум с 11 ноября 2008 года), индекс ММВБ - до 849,82 пункта (+7,3%, максимум с 3 октября 2008 года).