Российский рынок акций продолжает уверенно расти

В понедельник на биржах РТС и ММВБ основные "фишки" взлетели на 5-11%, индексы обновили вершины с осени прошлой года: индекс РТС вырос до 737,19 пункта (+5,8%, максимум с 11 ноября 2008 года), индекс ММВБ - до 849,82 пункта (+7,3%, максимум с 3 октября 2008 года).
Июньский фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снизился к базовому активу всего на 6 пунктов, что говорит о нейтральных ожиданиях спекулянтов.
Лидерами роста выступили акции Сбербанка России (+11% на ММВБ и +9,1% в РТС), ВТБ (+10,2% на ФБ ММВБ), "Газпрома" (+8,8%) и "Газпром нефти" (+8,2%).
Также подорожали акции "Лукойла" (+6,3% на ММВБ), "Роснефти" (+7,1%), "Ростелекома" (+7,7%), "Норникеля" (+4,8%), "Татнефти" (+6,5%), "Полюс Золото" (+7,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%).