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Российским призывникам могут разрешить легально откупиться

24 марта 2009, 16:48
В России предлагается ввести возможность легальной денежной компенсации взамен службы в армии. Согласно этой идее, весенний призыв 2009 года, который начнется 1 апреля, должен стать последним в истории страны.

Таким образом, средства, наполняющие карманы сотрудников военкоматов, можно будет направить на насущные потребности армии - нормально одеть и накормить тех новобранцев, которые будут призваны. Об этом заявил журналистам во вторник сопредседатель "Правого дела", руководитель общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов.

Титов обратил внимание на то, что "армия - одна из самых серьезных и плохо контролируемых расходных статей бюджета". По его словам, в условиях, когда правительство прогнозирует "катастрофический дефицит бюджета", необходимо радикально пересмотреть отношение к государственным расходам.

"Предлагаю корректировку механизмов системы обеспечения боевой готовности Вооруженных сил: сделать акцент на более эффективную работу с мобилизационными резервами; переквалифицировать офицеров, которые согласно новой военной реформе должны быть уволены из рядов ВС РФ, в специалистов по проведению организационно-мобилизационных мероприятий", - добавил Титов.

Он отметил, что с ними нужно регулярно проводить различного рода занятия и учения; "добиться того, чтобы эти офицеры проводили работу с уволенными в запас таким образом, чтобы реально повысить боеготовность мобилизационного резерва".

Титов выразил уверенность в том, что "резервисты должны перестать быть абстрактной массой, полностью потерявшей связь с действующей армией".

По словам политика, в результате предлагаемых мер "семьи офицеров не потеряют своих кормильцев, и то же самое произойдет с семьями призывников, которые останутся дома на своих рабочих местах".

#Новости#Россия#Армия#Ксения#Общество
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