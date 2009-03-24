Российским призывникам могут разрешить легально откупиться

Таким образом, средства, наполняющие карманы сотрудников военкоматов, можно будет направить на насущные потребности армии - нормально одеть и накормить тех новобранцев, которые будут призваны. Об этом заявил журналистам во вторник сопредседатель "Правого дела", руководитель общественной организации "Деловая Россия" Борис Титов.
Титов обратил внимание на то, что "армия - одна из самых серьезных и плохо контролируемых расходных статей бюджета". По его словам, в условиях, когда правительство прогнозирует "катастрофический дефицит бюджета", необходимо радикально пересмотреть отношение к государственным расходам.
"Предлагаю корректировку механизмов системы обеспечения боевой готовности Вооруженных сил: сделать акцент на более эффективную работу с мобилизационными резервами; переквалифицировать офицеров, которые согласно новой военной реформе должны быть уволены из рядов ВС РФ, в специалистов по проведению организационно-мобилизационных мероприятий", - добавил Титов.
Он отметил, что с ними нужно регулярно проводить различного рода занятия и учения; "добиться того, чтобы эти офицеры проводили работу с уволенными в запас таким образом, чтобы реально повысить боеготовность мобилизационного резерва".
Титов выразил уверенность в том, что "резервисты должны перестать быть абстрактной массой, полностью потерявшей связь с действующей армией".
По словам политика, в результате предлагаемых мер "семьи офицеров не потеряют своих кормильцев, и то же самое произойдет с семьями призывников, которые останутся дома на своих рабочих местах".