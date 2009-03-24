Правительство решило не повышать тарифы на тепло и электроэнергию

Правительство России решило оставить без изменения тарифы на тепло и электроэнергию в 2009 году. Об этом заявил заместитель начальника управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетике Федеральной службы по тарифам Денис Милютин. Ранее власти приняли решение пересматривать тарифы на электроэнергию в течение года, а не раз в год, как это было прежде.
Напомним, с начала 2009 года в России действуют новые тарифы на газ и электроэнергию. Стоимость газа для населения выросла на 5 процентов, а электроэнергия подорожала на 25 процентов. При этом предполагалось, что с 1 апреля 2009 года цены на газ поднимутся еще на семь процентов, с 1 июля - на семь процентов, а с 1 октября - на 6,2 процента.
В конце февраля текущего года председатель правления партнерства "Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний" Василий Киселев сообщил, что розничные потребители задолжали энергосбытовым компаниям сто миллиардов рублей. При этом задолженность самих энергосбытовых компаний на оптовом рынке электроэнергии выросла по сравнению с началом 2009 года на 5 миллиардов рублей до 22 миллиардов.
Ранее Министерство энергетики России сообщало, что в ближайшее время правительство России может в два или три раза уменьшить планы по строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций. Согласно генеральной схеме размещения объектов энергетики на территории страны до 2020 года, ежегодный рост энергопотребления запланирован на уровне 4,2 процента. В прошлом году он составил только 1,9 процента.