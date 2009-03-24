Правительство решило не повышать тарифы на тепло и электроэнергию

Напомним, с начала 2009 года в России действуют новые тарифы на газ и электроэнергию. Стоимость газа для населения выросла на 5 процентов, а электроэнергия подорожала на 25 процентов. При этом предполагалось, что с 1 апреля 2009 года цены на газ поднимутся еще на семь процентов, с 1 июля - на семь процентов, а с 1 октября - на 6,2 процента.