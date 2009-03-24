Незрячие КВНщики из Тюмени поборются за главный приз

Капитаном команды вновь выступит неизменный лидер группы Дмитрий Хмара.
Напомним, что «Тюменские орлы» играют в КВН с 2005 года. С этих пор они уже успели завоевать призовые места на всероссийских состязаниях, а на областном уровне им практически нет равных.
Цель мероприятия – реабилитация инвалидов по средствам культуры и искусства.
За финансовую поддержку команда благодарит руководство авиакомпании «Ютэйр», которое по льготной цене предоставило билеты на самолёт. Также свою признательность «Тюменские орлы» выражают главе города Евгению Куйвашеву.