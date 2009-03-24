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Незрячие КВНщики из Тюмени поборются за главный приз

24 марта 2009, 15:38
С 3 по 5 апреля в Ярославле состоится пятый межрегиональный кубок КВН среди незрячих. За звание лучшей команды будут бороться члены Всероссийского общества слепых из Тобольска, Перми, Омска, а также сами ярославцы. На конкурс отправится и сборная Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Капитаном команды вновь выступит неизменный лидер группы Дмитрий Хмара.

Напомним, что «Тюменские орлы» играют в КВН с 2005 года. С этих пор они уже успели завоевать призовые места на всероссийских состязаниях, а на областном уровне им практически нет равных.

Цель мероприятия – реабилитация инвалидов по средствам культуры и искусства.

За финансовую поддержку команда благодарит руководство авиакомпании «Ютэйр», которое по льготной цене предоставило билеты на самолёт. Также свою признательность «Тюменские орлы» выражают главе города Евгению Куйвашеву.

#Новости#Тюмень#Зрение#Инвалиды#КВН#Ксения#Общество
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