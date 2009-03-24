Медведев отчитается о доходах до 1 апреля

Ее слова передает "Интерфакс".
Распоряжение об этом подписано руководителем администрации президента Сергеем Нарышкиным. Чиновникам также придется предоставить информацию о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, чего они никогда не делали раньше.
В частности, налоговые декларации придется предоставить помощникам президента, секретарю Совета безопасности, полномочным представителям президента в Совете Федерации, Госдуме, Конституционном суде и в федеральных округах, а также заместителям секретаря Совета безопасности.
Кроме того, по словам Тимаковой, декларации Дмитрия Медведева и его супруги будут опубликованы на сайте Кремля.
О подготовке указа, обязывающего всех госслужащих, не исключая президента, отчитываться о доходах, Медведев объявил 10 марта.
Центризбирком публиковал сведения о доходах Дмитрия Медведева в январе 2008 года, когда тот был еще кандидатом в президенты. Тогда сообщалось, что за четыре года Медведев заработал около семи миллионов рублей.