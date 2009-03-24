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Медведев отчитается о доходах до 1 апреля

24 марта 2009, 17:13
Президент России Дмитрий Медведев, а также высшие чиновники его администрации до 1 апреля представят в налоговые органы сведения о своих доходах и имуществе, сообщила представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова.

Ее слова передает "Интерфакс".

Распоряжение об этом подписано руководителем администрации президента Сергеем Нарышкиным. Чиновникам также придется предоставить информацию о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей, чего они никогда не делали раньше.

В частности, налоговые декларации придется предоставить помощникам президента, секретарю Совета безопасности, полномочным представителям президента в Совете Федерации, Госдуме, Конституционном суде и в федеральных округах, а также заместителям секретаря Совета безопасности.

Кроме того, по словам Тимаковой, декларации Дмитрия Медведева и его супруги будут опубликованы на сайте Кремля.

О подготовке указа, обязывающего всех госслужащих, не исключая президента, отчитываться о доходах, Медведев объявил 10 марта.

Центризбирком публиковал сведения о доходах Дмитрия Медведева в январе 2008 года, когда тот был еще кандидатом в президенты. Тогда сообщалось, что за четыре года Медведев заработал около семи миллионов рублей.

#Новости#Медведев#Деньги#Таня#Политика
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