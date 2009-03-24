Каждый второй автомобиль в России выпущен более 10 лет назад

Наибольшее количество машин, выпущенных более 10 лет назад, находится среди грузовых автомобилей - около 62 процентов. Следом идут "легковушки" и автобусы - 46 и 45 процентов соответственно. По словам директора агентства Сергея Цаликова, по сравнению с прошлым годом число легковых автомобилей в классе "старше 10 лет" снизилось на 2,3 процента, а средний возраст - с 12,5 до 12 лет.