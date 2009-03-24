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Каждый второй автомобиль в России выпущен более 10 лет назад

24 марта 2009, 09:39
Почти половина автомобилей в России (48,2 процента) выпущена до 1999 года - таких машин насчитывается 18,43 миллиона. Как сообщает агентство "Автостат", многие из этих транспортных средств нуждаются в утилизации.

Наибольшее количество машин, выпущенных более 10 лет назад, находится среди грузовых автомобилей - около 62 процентов. Следом идут "легковушки" и автобусы - 46 и 45 процентов соответственно. По словам директора агентства Сергея Цаликова, по сравнению с прошлым годом число легковых автомобилей в классе "старше 10 лет" снизилось на 2,3 процента, а средний возраст - с 12,5 до 12 лет.

Напомним, в конце января 2009 года доля автомобилей в России, выпущенных ранее 1999 года, составляла 51 процент. Для сравнения, в Европе число таких автомобилей составляет около 32,4 процента.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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