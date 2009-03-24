Город оказался экологичнее деревни

Основным критерием исследования было среднее количество выбросов парниковых газов в атмосферу на душу населения. В работе изучалась статистика выбросов 12 крупных городов по всему миру: Вашингтона, Глазго, Торонто, Шанхая, Нью-Йорка, Пекина, Лондона, Токио, Сеула, Барселоны, Рио-Де-Жанейро и Сан-Паулу.
Полученные данные сравнивались со средним значением количества выбросов на душу населения по стране. В результате, исследователям удалось установить, что на городских жителей приходится выбросов меньше, чем в среднем по стране. Это означает, что формально жители глубинки наносят экологии больший вред, чем городские.
Так, например, на жителя Лондона приходится около шести тонн углекислого газа в год. Это составляет примерно 55 процентов от среднего значения по стране.
Многие специалисты достаточно скептически отнеслись к выводам новой работы. В частности, они полагают, что часть выбросов, которые следовало бы "приписывать" городу (например, выбросы при производстве пищи и электроэнергии), оказываются "записаны" в актив сельской местности.