Город оказался экологичнее деревни

Полученные данные сравнивались со средним значением количества выбросов на душу населения по стране. В результате, исследователям удалось установить, что на городских жителей приходится выбросов меньше, чем в среднем по стране. Это означает, что формально жители глубинки наносят экологии больший вред, чем городские.