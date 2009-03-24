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Дети попросили тюменских водителей «спасти их жизни»

24 марта 2009, 11:32
В Тюменской области стартовала крупномасштабная профилактическая акция «Спасите наши жизни!».
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Тюмень

Спасите наши жизни – это призыв детей к водителям, которые сбивают их на пешеходных переходах, которые пренебрегают технологией защитного вождения там, где на дороге в любой момент могут появиться дети: у школ, детских учреждений, автобусных остановок.

С начала года под колесами автомобилей на пешеходных переходах получили травмы 7 детей, один ребенок погиб, 10 маленьких пассажиров получили травмы из-за того, что перевозились в автомобиле без детского кресла и ремня безопасности.

Во всех школах области инспекторы ГИБДД распространят сто тысяч листовок, на которых дети из начальных классов нарисуют дорожные ситуации-ловушки, а дети постарше напишут обращения к водителям. Эти детские обращения будут распространены среди водителей инспекторами ДПС на дороге, в подразделениях технического надзора, административной практики. В ГИБДД надеются, что детские обращения окажут психологическое воздействие на водителей.

В Тюменской области акция проходит в пятый раз, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Каждый год она имела большой общественный резонанс. Получив детское обращение, прочитайте его и сделайте все, чтобы под колеса Вашего автомобиля никогда не попал ребенок.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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