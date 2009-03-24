Дети попросили тюменских водителей «спасти их жизни»

Во всех школах области инспекторы ГИБДД распространят сто тысяч листовок, на которых дети из начальных классов нарисуют дорожные ситуации-ловушки, а дети постарше напишут обращения к водителям. Эти детские обращения будут распространены среди водителей инспекторами ДПС на дороге, в подразделениях технического надзора, административной практики. В ГИБДД надеются, что детские обращения окажут психологическое воздействие на водителей.