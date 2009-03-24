Депутаты определились с вопросами к Владимиру Путину

КПРФ определилась с вопросами раньше других - еще в четверг. Коммунисты хотят знать, что правительство делает для ограничения роста тарифов на газ, электричество и ЖКХ. Их также интересуют антикризисные меры в налоговой сфере, в частности, почему правительство не хочет поддержать население, снизив земельный налог на садовые участки. Третий вопрос связан с кредитованием реального сектора экономики. В частности, депутаты КПРФ спросят у премьера, знает ли он о том, что ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк потратили полтора триллиона рублей, выделенные из бюджета на выдачу кредитов, скупив собственные акции. Все вопросы коммунистов состоят из длинной преамбулы, в которой они излагают положения собственной антикризисной программы, и собственно вопроса, почему правительство не реализовало эти меры.