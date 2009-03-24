Депутаты определились с вопросами к Владимиру Путину

КПРФ определилась с вопросами раньше других - еще в четверг. Коммунисты хотят знать, что правительство делает для ограничения роста тарифов на газ, электричество и ЖКХ. Их также интересуют антикризисные меры в налоговой сфере, в частности, почему правительство не хочет поддержать население, снизив земельный налог на садовые участки. Третий вопрос связан с кредитованием реального сектора экономики. В частности, депутаты КПРФ спросят у премьера, знает ли он о том, что ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк потратили полтора триллиона рублей, выделенные из бюджета на выдачу кредитов, скупив собственные акции. Все вопросы коммунистов состоят из длинной преамбулы, в которой они излагают положения собственной антикризисной программы, и собственно вопроса, почему правительство не реализовало эти меры.
ЛДПР собирается задать вопросы о том, планирует ли правительство замораживать тарифы естественных монополий. Также их волнует судьба предприятий, получивших валютные кредиты на модернизацию производства и оказавшихся теперь из-за этого на грани банкротства. Третий вопрос либерал-демократов связан с внесением законопроекта "О торговле", который призван создать отечественным товарам более выгодные условия для попадания на прилавки магазинов.
Вопросы партии "Справедливая Россия" будут связаны с судьбой их собственных инициатив. В частности, их интересует отношение премьера к предложенному эсерами законопроекту о "строительных сберегательных кассах", согласно которому государство должно предоставлять кредиты гражданам, скопившим половину требуемой для покупки жилья суммы. Кроме того, депутатов интересует, поддерживает ли Путин предложенную ими хартию социальной справедливости: в этом документе предлагается, чтобы получившие государственную поддержку компании обязались не сокращать штат и не повышать цены.
Депутаты от "Единой России" утверждают, что до конца еще не определились со своими вопросами. По предварительным данным, однако, они собираются спросить у премьера про то, какие меры принимаются для повышения дисциплины исполнения законов и указов органами власти, узнать про развитие наукоемких отраслей экономики и про роль центральных СМИ в распространении информации о существующих рабочих местах.
Список вопросов должен быть утвержден на заседании Думы во вторник.
В понедельник Дума перенесла дату отчета премьер-министра с 6 на 2 апреля. Изменение было связано с тем, что, по утвержденному ранее графику работы Думы, в это время депутаты должны были встречаться с избирателями в регионах. Кроме того, в этот же день Дума рассмотрит поправки в закон о бюджете на 2009 год, связанные с его корректировкой из-за мирового финансового кризиса.