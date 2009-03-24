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Автобусы №89 и №121 теперь останавливаются у Центрального рынка
24 марта 2009, 14:56
В целях улучшения качества предоставляемых населению транспортных услуг с 29 марта для маршрутов №№ 89, 121 при следовании с железнодорожного вокзала вводится остановочный пункт «Центральный рынок».
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