Автобусы №89 и №121 теперь останавливаются у Центрального рынка

В целях улучшения качества предоставляемых населению транспортных услуг с 29 марта для маршрутов №№ 89, 121 при следовании с железнодорожного вокзала вводится остановочный пункт «Центральный рынок».

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