"Зенит" выиграл у "Сатурна" при пустых трибунах

Первый гол в матче был забит на девятой минуте: отличился защитник хозяев Ивица Крижанац. На 35-й минуте форвард "Сатурна" Марко Топич сравнял счет. Окончательный счет в матче на 67-й минуте установил вышедший на замену Фатих Текке. На 75-й минуте "Зенит" имел шанс увеличить отрыв: однако Анатолий Тимощук не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.
Первый домашний матч "Зенита" в сезоне 2009/2010 проводился при пустых трибунах по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В октябре питерский клуб был наказан за неправомерные действия своих болельщиков, вывесивших на матче с московским "Динамо" баннер, оскорбляющий память вратаря Льва Яшина.
После двух туров "Зенит" набрал четыре очка и пока вместе с грозненским "Тереком" занимает третье-четвертое место.