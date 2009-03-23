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"Зенит" выиграл у "Сатурна" при пустых трибунах

23 марта 2009, 09:24
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл на своем поле подмосковный "Сатурн" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе "Петровский", прошедшая при пустых трибунах, закончилась со счетом 2:1.

Первый гол в матче был забит на девятой минуте: отличился защитник хозяев Ивица Крижанац. На 35-й минуте форвард "Сатурна" Марко Топич сравнял счет. Окончательный счет в матче на 67-й минуте установил вышедший на замену Фатих Текке. На 75-й минуте "Зенит" имел шанс увеличить отрыв: однако Анатолий Тимощук не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Первый домашний матч "Зенита" в сезоне 2009/2010 проводился при пустых трибунах по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. В октябре питерский клуб был наказан за неправомерные действия своих болельщиков, вывесивших на матче с московским "Динамо" баннер, оскорбляющий память вратаря Льва Яшина.

После двух туров "Зенит" набрал четыре очка и пока вместе с грозненским "Тереком" занимает третье-четвертое место.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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