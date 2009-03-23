"Зенит" выиграл у "Сатурна" при пустых трибунах

Первый гол в матче был забит на девятой минуте: отличился защитник хозяев Ивица Крижанац. На 35-й минуте форвард "Сатурна" Марко Топич сравнял счет. Окончательный счет в матче на 67-й минуте установил вышедший на замену Фатих Текке. На 75-й минуте "Зенит" имел шанс увеличить отрыв: однако Анатолий Тимощук не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.