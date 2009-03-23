Владимир Якушев: Ситуация сложная, но контролируемая

Комментируя положение в Тюменской области по первому вопросу, Владимир Якушев отметил, что программа содействия занятости сегодня работает не без проблем, но достаточно активно. 53 предприятия заявили о готовности участвовать в общественных работах, с двадцатью из них уже заключены договоры. По этим договорам работу получат около 300 человек, если будут заключены соглашения со всеми «заявившимися» предприятиями – количество временных рабочих мест и вакансий на общественных работах увеличится до 1,5 тысяч.