Владимир Якушев: Ситуация сложная, но контролируемая

После прошедшей в пятницу, 20 марта, видеоконференции губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о вопросах, которые уральский полпред президента России Николай Винниченко обсуждал с главами регионов УрФО. Подробности сообщает пресс-служба главы региона.
Ее повестка дня, как обычно, носила антикризисный характер. Во-первых, обсуждалась тема безработицы, ситуации на рынке труда и просроченной заработной платы; затем – вопросы поддержки реального сектора экономики и положение дел с наиболее важными для каждого из регионов округа инвестиционными проектами. В завершение видеоконференции, ее участники обсудили анализ налоговых поступлений в бюджетную систему по всем территориям.
Комментируя положение в Тюменской области по первому вопросу, Владимир Якушев отметил, что программа содействия занятости сегодня работает не без проблем, но достаточно активно. 53 предприятия заявили о готовности участвовать в общественных работах, с двадцатью из них уже заключены договоры. По этим договорам работу получат около 300 человек, если будут заключены соглашения со всеми «заявившимися» предприятиями – количество временных рабочих мест и вакансий на общественных работах увеличится до 1,5 тысяч.
Финансирование по заключенным договорам уже идет, предприятия получают «живые» деньги. Это, по мнению губернатора, поможет убедить в действенности программы скептиков – тогда количество желающих организовать на своем предприятии общественные работы будет расти еще большими темпами. А, значит, все больше тюменцев, оказавшихся под угрозой увольнения, смогут найти себе применение на своем предприятии и получать пусть небольшой, но постоянный доход.
«Создание временных и общественных рабочих мест на самих предприятиях – главное мероприятие, на которое мы рассчитываем, - сказал глава региона, - оно позволяет сохранить трудовые коллективы, квалифицированные кадры до того времени, пока ситуация с заказами не изменится к лучшему. А в том, что это будет, я не сомневаюсь».
Докладывая полпреду о помощи реальному сектору экономики, Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области не стали придумывать ничего нового – пересмотрели бюджет и, сохранив все действовавшие раньше меры господдержки предприятиям, увеличили средства на их финансирование. Сохранены также все направления поддержки малого бизнеса, предприятия по-прежнему имеют возможность получать (и получают!) кредиты с помощью гарантийного фонда.
Сохранение 8-процентной компенсации нефтяным компаниям от стоимости оборудования, заказанного на тюменских машиностроительных заводах, считает губернатор, позволило даже в нынешних условиях несколько увеличить портфель заказов. Сегодня его объемы составляют примерно 68% от объема заказов в 2008 году. Специалисты считают, что его увеличение хотя бы до 80% к прошлогоднему уровню позволит машиностроителям области прожить этот год без лишних проблем.
«Обсуждая третий вопрос, мы постарались заглянуть немножко вперед, чтобы прогнозировать, какие тенденции преобладают в процессе пополнения бюджетов всех уровней», - сказал глава региона. Анализ налоговых поступлений на территории Тюменской области показал сокращение в части доходов регионального и муниципальных бюджетов. Сократились поступления от налога на прибыль, НДФЛ, НДПИ – на сегодня их объем составил около 84% от суммы, поступившей за аналогичный период прошлого года.
Неприятным для региона моментом стало и то, что пришлось пересчитывать и возвращать из бюджета (в связи с изменением налогового законодательства) сумм, выплаченные авансом некоторыми предприятиями в качестве налогов на прибыль. Тем не менее, все это объективная реальность, считает Владимир Якушев, с ней надо считаться.
В целом, сказал глава региона, Тюменская область выглядит на фоне соседей по УрФО неплохо. «Конечно, в каждом субъекте есть свои особенности, своя специфика и развития экономики, и рынка труда, но, как показала прошедшая видеоконференция, ситуация в Уральском округе хоть и остается сложной, но по-прежнему контролируема», - заверил он.