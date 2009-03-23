В Тюмени за незаконный оборот наркотиков осуждены члены криминального семейства

Установлено что, Василий Буркевич, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 Тюмени за противоправные действия с наркотиками, на путь исправления не встал. Находясь в местах лишения свободы, он продолжил заниматься распространением наркотических средств. Наркозависимые заключенные знали об этом и прибегали к услугам Буркевича. Осужденные находили на свободе лиц, которые им оплатят покупку героина, после чего сообщали их адреса наркодельцу. Буркевич по сотовому телефону через сеть посредников организовывал по названным адресам сбор денег на героин, а затем давал своей супруге Земфире указание о приобретении наркотических средств. Братья - Руслан и Павел - забирали у сборщиков деньги и передавали им героин, который впоследствии перекидывался на территорию исправительного учреждения.
В апреле 2008 года сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области пресекли деятельность преступного семейного клана.
В ходе целой серии спецмероприятий оперативники сначала вышли на посредников, а потом и на самих наркодельцов. Из незаконного оборота было изъято в общей сложности около 140 граммов героина, подлежащего переправке в исправительную колонию.
18 апреля Земфира, Павел и Руслан Буркевичи по решению суда были заключены под стражу.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Центрального округа г. Тюмени доказательств признал Василия, Земфиру, Павла и Руслана Буркевичей виновными по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Василий Буркевич с учетом имеющегося наказания приговорен к 15 годам лишения свободы.
Земфира Буркевич осуждена к 12 годам заключения.
Руслан и Павел Буркевичи приговорены соответственно 12 и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, уточняет прокуратура области.