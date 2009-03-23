В Тюмени за незаконный оборот наркотиков осуждены члены криминального семейства

Установлено что, Василий Буркевич, отбывающий наказание в исправительной колонии №1 Тюмени за противоправные действия с наркотиками, на путь исправления не встал. Находясь в местах лишения свободы, он продолжил заниматься распространением наркотических средств. Наркозависимые заключенные знали об этом и прибегали к услугам Буркевича. Осужденные находили на свободе лиц, которые им оплатят покупку героина, после чего сообщали их адреса наркодельцу. Буркевич по сотовому телефону через сеть посредников организовывал по названным адресам сбор денег на героин, а затем давал своей супруге Земфире указание о приобретении наркотических средств. Братья - Руслан и Павел - забирали у сборщиков деньги и передавали им героин, который впоследствии перекидывался на территорию исправительного учреждения.