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В Тюмени отметят День внутренних войск

23 марта 2009, 15:43
Ежегодно 27марта отмечается День внутренних войск МВД РФ. Датой рождения внутренних войск России стало 27 марта 1811 года, когда Указом императора Александра Первого были сформированы воинские батальоны внутренней стражи.
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Тюмень

В современной России дата праздника не изменилась, она установлена Указом Президента РФ от 19 марта 1996 года.

Внутренние войска России насчитывают около 200 тысяч человек. В их функции входит охрана научно-исследовательских, атомных и других важнейших государственных объектов, а также защита населения. В настоящее время развитие внутренних войск идет в направлении повышения их роли в борьбе с терроризмом, преступностью и в охране правопорядка.

В Тюменской области внутренние войска впервые были расквартированы в 1960 году. Это был отдельный батальон. Затем, с 1965 года – полк, а с 1973 года – бригада. В 1986 году была сформирована Тюменская дивизия внутренних войск численностью 7,5 тысяч человек. Военнослужащие дивизии выполняли задания по охране объектов нефтегазового комплекса и обеспечению правопорядка на территории области, выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ и в другие горячие точки России. За проявленное мужество и героизм многие награждены орденами и медалями.

Среди солдат и офицеров Тюменской дивизии внутренних войск были убитые и раненые. В расположении воинских частей 3059 и 6715 Тюмени установлены памятники воинам, погибшим на Северном Кавказе, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики Тюменской области.

В 1996 году Тюменская дивизия внутренних войск была расформирована. Многие военнослужащие избрали постоянным местом проживания Тюменскую область и Тюмень.

Из числа ветеранов внутренних войск МВД РФ в Тюменской области создано четыре общественные организации: «Ветераны внутренних войск МВД РФ», «Инвалиды внутренних войск МВД РФ», «Инвалиды Чеченского конфликта», организация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ.

27 марта в 11 часов в сквере у мемориала «Память» состоится митинг и возложение цветов. В 11.40 пройдет возложение венков и цветов к памятному камню воинов, погибших в Чеченской республике.

В 13 часов начнется торжественное построение личного состава и возложение цветов к памятнику погибших воинов в воинской части 6715 (по ул. Авторемонтная, за оптовой базой). Там же, в 16 часов, пройдет концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «Арсенал».

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