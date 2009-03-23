В Тюмени отметят День внутренних войск

В Тюменской области внутренние войска впервые были расквартированы в 1960 году. Это был отдельный батальон. Затем, с 1965 года – полк, а с 1973 года – бригада. В 1986 году была сформирована Тюменская дивизия внутренних войск численностью 7,5 тысяч человек. Военнослужащие дивизии выполняли задания по охране объектов нефтегазового комплекса и обеспечению правопорядка на территории области, выезжали в служебные командировки на Северный Кавказ и в другие горячие точки России. За проявленное мужество и героизм многие награждены орденами и медалями.