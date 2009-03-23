В Тюмени милиционер пытался силой добиться от свидетеля нужных показаний

Следствием установлено, что в сентябре 2008 года Журавлёв в должности младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Калининскому округу Тюмени совместно с оперуполномоченным отделения по раскрытию преступлений против личности ОУР УВД по Тюмени, осуществляли оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу об убийстве.
В целях раскрытия преступления вечером 21 сентября прошлого года в отдел милиции № 7 Тюмени был доставлен предполагаемый свидетель - 23-летний житель областного центра.
Решив добиться от него показаний, изобличающих лиц, причастных к убийству, милиционеры завели молодого человека в служебный кабинет, где избили его. Не добившись нужных показаний, Журавлёв и его коллега связали доставленному руки «скотчем», а затем причинили ему травматический разрыв слизистой оболочки прямой кишки.
После издевательств потерпевшего поместили в камеру административных задержанных. Через некоторое время у молодого человека началось кровотечение и находящиеся в камере люди сообщили об этом сотрудникам милиции. В тот же день потерпевший был помещён в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.
Органами предварительного следствия Журавлёву предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия). В настоящее время он уволен из правоохранительных органов.
Соучастник Журавлёва в настоящее время скрылся от следствия и находится в розыске, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается.