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В Тюмени милиционер пытался силой добиться от свидетеля нужных показаний

23 марта 2009, 10:57
Следственным отделом по Калининскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 24-летний Евгений Журавлёв, обвиняемый в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия.
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что в сентябре 2008 года Журавлёв в должности младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Калининскому округу Тюмени совместно с оперуполномоченным отделения по раскрытию преступлений против личности ОУР УВД по Тюмени, осуществляли оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу об убийстве.

В целях раскрытия преступления вечером 21 сентября прошлого года в отдел милиции № 7 Тюмени был доставлен предполагаемый свидетель - 23-летний житель областного центра.

Решив добиться от него показаний, изобличающих лиц, причастных к убийству, милиционеры завели молодого человека в служебный кабинет, где избили его. Не добившись нужных показаний, Журавлёв и его коллега связали доставленному руки «скотчем», а затем причинили ему травматический разрыв слизистой оболочки прямой кишки.

После издевательств потерпевшего поместили в камеру административных задержанных. Через некоторое время у молодого человека началось кровотечение и находящиеся в камере люди сообщили об этом сотрудникам милиции. В тот же день потерпевший был помещён в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Органами предварительного следствия Журавлёву предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия). В настоящее время он уволен из правоохранительных органов.

Соучастник Журавлёва в настоящее время скрылся от следствия и находится в розыске, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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