В Тюмени милиционер пытался силой добиться от свидетеля нужных показаний

После издевательств потерпевшего поместили в камеру административных задержанных. Через некоторое время у молодого человека началось кровотечение и находящиеся в камере люди сообщили об этом сотрудникам милиции. В тот же день потерпевший был помещён в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.