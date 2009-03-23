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В Индии начался выпуск самого дешевого автомобиля в мире

23 марта 2009, 19:29
В понедельник на заводе Tata в индийском штате Гуджарат началось производство микролитражек Nano - самого дешевого серийного автомобиля в мире стоимостью около 2000 долларов.

Изначально запуск производства был намечен на октябрь 2008 года, но из-за протестов жителей штата Западная Бенгалия, где планировалось собирать эти машины, завод пришлось переносить в другое место.

Напомним, по замыслу Ратана Таты, эта малолитражка предназначена для небогатых семей, которые раньше не могли позволить себе купить автомобиль. К тому же, по его мнению, Nano существенно безопаснее популярных в Индии мотоциклов и мотороллеров. Эта модель оборудуется расположенным сзади мотором объемом 623 кубических сантиметра, который позволяет развивать максимальную скорость 105 километров в час. В самой простой комплектации автомобиль оснащается четырехступенчатой ручной КПП и - на выбор - усилителем руля либо электростеклоподъемниками. В более дорогой комплектации Deluxe, вероятно, будет доступен кондиционер и другие опции.

Завод Tata, на котором выпускают новинку, рассчитан на максимальную мощность 250 тысяч автомобилей в месяц. Однако в первый год из-за ограниченности производственных мощностей планируется собрать лишь 30-50 тысяч автомобилей.

Напомним, для Европы Tata приготовила свою версию модели Nano, которая появится в продаже в 2011 году. Она будет отличаться от индийской модели усиленным кузовом, более крупными бамперами, более качественными материалами отделки и получит двигатель, отвечающий европейским нормам токсичности. Ожидается, что в европейских странах Tata Nano Euro будет стоить не менее пяти тысяч евро.

#Новости#Автомобили#Tata#Индия#Транспорт#Ксения#Общество
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