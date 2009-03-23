В Индии начался выпуск самого дешевого автомобиля в мире

Напомним, по замыслу Ратана Таты, эта малолитражка предназначена для небогатых семей, которые раньше не могли позволить себе купить автомобиль. К тому же, по его мнению, Nano существенно безопаснее популярных в Индии мотоциклов и мотороллеров. Эта модель оборудуется расположенным сзади мотором объемом 623 кубических сантиметра, который позволяет развивать максимальную скорость 105 километров в час. В самой простой комплектации автомобиль оснащается четырехступенчатой ручной КПП и - на выбор - усилителем руля либо электростеклоподъемниками. В более дорогой комплектации Deluxe, вероятно, будет доступен кондиционер и другие опции.