Уральский бизнес-рай находится в Тюмени

При составлении рейтинга муниципалитеты оценивались по 25 показателям.
Как сообщили в областном департаменте по инвестполитике и господдержке предпринимательства, по многим пунктам Тюмень намного опережает другие уральские центры — Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Пермь, Уфу и Ижевск. Так, столица Тюменской области оказалась уральским лидером по доступности бизнес-кредитов. Первой она признана и по количеству, качеству и ценовой доступности рабочей силы.
Также высоких оценок были удостоены такие критерии, как емкость и перспективного рынков сбыта, региональные и муниципальные законодательные условия ведения бизнеса. На высоте, по мнению экспертов, в Тюмени оказались социально-политическая ситуация, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры.