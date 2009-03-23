Уральский бизнес-рай находится в Тюмени

Как сообщили в областном департаменте по инвестполитике и господдержке предпринимательства, по многим пунктам Тюмень намного опережает другие уральские центры — Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Пермь, Уфу и Ижевск. Так, столица Тюменской области оказалась уральским лидером по доступности бизнес-кредитов. Первой она признана и по количеству, качеству и ценовой доступности рабочей силы.