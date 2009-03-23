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Уральский бизнес-рай находится в Тюмени

23 марта 2009, 12:29
Тюмень получила статус самого комфортного места для ведения бизнеса на Урале. К такому выводу пришли специалисты Центра региональных прикладных исследований Института ситуационного анализа и новых технологий (ИСАНТ) и аналитического центра "Эксперт-Урал".
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Тюмень

При составлении рейтинга муниципалитеты оценивались по 25 показателям.

Как сообщили в областном департаменте по инвестполитике и господдержке предпринимательства, по многим пунктам Тюмень намного опережает другие уральские центры — Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Пермь, Уфу и Ижевск. Так, столица Тюменской области оказалась уральским лидером по доступности бизнес-кредитов. Первой она признана и по количеству, качеству и ценовой доступности рабочей силы.

Также высоких оценок были удостоены такие критерии, как емкость и перспективного рынков сбыта, региональные и муниципальные законодательные условия ведения бизнеса. На высоте, по мнению экспертов, в Тюмени оказались социально-политическая ситуация, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

#Новости#Экономика#Тюмень#Бизнес#Ксения
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