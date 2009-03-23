Тюменцев приглашают в «Открытый университет»

До декабря текущего года, вниманию слушателей будут представлены актуальные лекции, захватывающие все сферы жизни современного человека, такие как «Гидрологические последствия глобального потепления», «Современные требования к управлению организацией и профессиональные навыки руководителя», «История письменных цивилизаций» и другие.