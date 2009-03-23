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Тюменцев приглашают в «Открытый университет»

23 марта 2009, 15:50
25 марта в 17.00 в «Белом зале» ТюмГУ доктор философских наук, член-корреспондент РАО, социолог, президент Тюменского госуниверситета Куцев Г.Ф. запускает проект «Открытый университет» и выступит с первой лекцией «Парадоксы российского высшего образования».
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Тюмень

Об этом Nashgorod.ru сообщили в отделе информации вуза.

«Открытый университет» представляет собой уникальный проект, в рамках которого в течение 2009 года со своими лекциями перед слушателями выступят ведущие ученые, профессора и доктора наук Тюменского государственного университета.

До декабря текущего года, вниманию слушателей будут представлены актуальные лекции, захватывающие все сферы жизни современного человека, такие как «Гидрологические последствия глобального потепления», «Современные требования к управлению организацией и профессиональные навыки руководителя», «История письменных цивилизаций» и другие.

Послушать лекции, а быть может и подискутировать в научно-популярном лектории ТюмГУ «Открытый университет» приглашаются абитуриенты, студенты, аспиранты, преподаватели, журналисты, а также все жители города Тюмени.

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