Тюменцам стало проще обследоваться на туберкулез

Он отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза.
В Тюменской области с 24 марта по 25 апреля 2009 года проходит месяц борьбы с туберкулёзом и ставшая традиционной профилактическая компания «Здоровые лёгкие». В этом году компания проходит под девизом: «Остановим туберкулез!», сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента здравоохранения Тюменской области.
С 24 марта по 25 апреля все желающие, независимо от места проживания, смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки. Для этого с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов и с 9-00 до 14-00 в субботние дни будут работать все имеющиеся флюорографические кабинеты центральных районных больниц и поликлиник городов юга области, в том числе и Тюмени.
Дополнительно, в течение месяца, любой желающий житель города Тюмени может обследоваться на туберкулёз каждую субботу с 9 до 16 часов по улице Курортная, 2а. А также воспользоваться услугами передвижных флюорографов, которые будут располагаться около торговых центров «Цветной бульвар», «Зеленый берег» и «Колумб». Напомним, что при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Флюорография остаётся единственным методом, который выявляет туберкулёз на ранних стадиях его развития. Фтизиатры напоминают, каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год.