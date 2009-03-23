Тюменцам стало проще обследоваться на туберкулез

С 24 марта по 25 апреля все желающие, независимо от места проживания, смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки. Для этого с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 часов и с 9-00 до 14-00 в субботние дни будут работать все имеющиеся флюорографические кабинеты центральных районных больниц и поликлиник городов юга области, в том числе и Тюмени.