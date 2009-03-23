Тюменским старшеклассникам рассказали об избирательном праве

На многочисленные вопросы собравшихся об избирательном праве и о работе избирательной комиссии ответили Геннадий Александрович Щербаков, кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного муниципального управления Тюменского государственного архитектурно-строительного университета; Дмитрий Владимирович Прокопьев, начальник юридического отдела избирательной комиссии Тюменской области, кандидат юридических наук; Дмитрий Сергеевич Утьев, преподаватель кафедры политологии Тюменского государственного университета.