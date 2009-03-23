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Тюменским старшеклассникам рассказали об избирательном праве

23 марта 2009, 14:48
20 марта в конференц-зале Центральной городской библиотеки прошел «круглый стол» «Право выбора», посвященный Дню молодого избирателя.
Сюжет
Тюмень

«Круглый стол» проводился для старшеклассников Калининского округа города Тюмени.

На многочисленные вопросы собравшихся об избирательном праве и о работе избирательной комиссии ответили Геннадий Александрович Щербаков, кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного муниципального управления Тюменского государственного архитектурно-строительного университета; Дмитрий Владимирович Прокопьев, начальник юридического отдела избирательной комиссии Тюменской области, кандидат юридических наук; Дмитрий Сергеевич Утьев, преподаватель кафедры политологии Тюменского государственного университета.

Наиболее активные участники встречи были отмечены памятными сувенирами, сообщает пресс-служба губернатора.

#Новости#Тюмень#Школы#Таня#Общество
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