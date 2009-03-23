Тюменские гаишники с пользой провели ночь

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД раскрыли 2 грабежа сотовых телефонов и задержали преступников. Еще 2 телефона, находящихся в розыске, были выявлены в ходе проверок транспортных средств. Совместно с сотрудниками оперативных служб задержан гражданин, у которого изъято 34 грамма героина. Задержан автомобиль «Жигули», находящийся в розыске. 2 человека задержаны и доставлены в отделы милиции за хулиганство.