Тюменские гаишники с пользой провели ночь

Ночь с пятницы на субботу традиционно является криминогенной. В это время совершаются грабежи и разбои, противоправные действия и дорожно-транспортные происшествия, связанные зачастую с употреблением алкоголя.
В минувшую пятницу на охрану спокойствия тюменских дорог вышли 60 экипажей дорожно-патрульной службы, бойцы ОМОНа и добровольные дружинники, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
В ходе мероприятия выявлено 1153 нарушения Правил дорожного движения, в том числе 20 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. К административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан привлечены 30 «ночных гонщиков» на автомобилях с переоборудованной выпускной системой. 180 водителей привлечены к ответственности за тонировку стекол в нарушение ГОСТа.
В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД раскрыли 2 грабежа сотовых телефонов и задержали преступников. Еще 2 телефона, находящихся в розыске, были выявлены в ходе проверок транспортных средств. Совместно с сотрудниками оперативных служб задержан гражданин, у которого изъято 34 грамма героина. Задержан автомобиль «Жигули», находящийся в розыске. 2 человека задержаны и доставлены в отделы милиции за хулиганство.
Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.