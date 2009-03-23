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Sony Ericsson предсказала резкое падение продаж телефонов

23 марта 2009, 18:30
В первом квартале 2009 года компания Sony Ericsson планирует продать около 14 миллионов мобильников, сообщает IDG News.

В первом квартале 2008 года было продано более 22 миллионов телефонов Sony Ericsson.

Предполагаемые убытки Sony Ericsson в первом квартале 2009 года составят от 340 до 390 миллионов евро. Год назад квартальная прибыль этой компании равнялась 133 миллионам евро.

В настоящее время Sony Ericsson является пятым по объему производителем мобильников. В 2008 году этой компанией было выпущено 96,6 миллиона телефонов.

Летом 2008 года Sony Ericsson объявила о решении сократить 2000 рабочих мест по всему миру. Предполагалось, что этот шаг снизит издержки Sony Ericsson.

Недавно появилась информация, что компания Ericsson якобы планирует продать свою долю в предприятии Sony Ericsson. Официальные представители Sony Ericsson не комментируют эти данные.

#Новости#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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