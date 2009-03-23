Семьи российских военных получат ключи от новых квартир в 3-м Заречном

Военнослужащие получают жилье, а застройщики – гарантированные инвестиции, – такова суть этого социального проекта. В тюменском регионе правительственные меры уже преобразованы в реальные результаты: 24-го марта семьи российских военных получат ключи от своих новых квартир в 3-м Заречном микрорайоне Тюмени.