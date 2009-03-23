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Семьи российских военных получат ключи от новых квартир в 3-м Заречном

23 марта 2009, 11:09
В рамках антикризисных мер, обозначенных премьером Владимиром Путиным, Министерством обороны РФ подписаны госконтракты с ведущими строительными компаниями регионов России.
Сюжет
Тюмень

Военнослужащие получают жилье, а застройщики – гарантированные инвестиции, – такова суть этого социального проекта. В тюменском регионе правительственные меры уже преобразованы в реальные результаты: 24-го марта семьи российских военных получат ключи от своих новых квартир в 3-м Заречном микрорайоне Тюмени.

Комфортное жилье военнослужащим предоставляется в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Министерством обороны РФ и компанией «Партнер-Инвест». Сумма контракта – более 100 миллионов рублей. Семьям военнослужащим предоставляется готовое жилье с чистовой отделкой «под ключ».

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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