Семьи российских военных получат ключи от новых квартир в 3-м Заречном

Военнослужащие получают жилье, а застройщики – гарантированные инвестиции, – такова суть этого социального проекта. В тюменском регионе правительственные меры уже преобразованы в реальные результаты: 24-го марта семьи российских военных получат ключи от своих новых квартир в 3-м Заречном микрорайоне Тюмени.
Комфортное жилье военнослужащим предоставляется в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Министерством обороны РФ и компанией «Партнер-Инвест». Сумма контракта – более 100 миллионов рублей. Семьям военнослужащим предоставляется готовое жилье с чистовой отделкой «под ключ».