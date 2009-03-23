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Сегодня Всемирный день метеорологии

23 марта 2009, 10:15
Каждый год, 23 марта, под эгидой ООН проходит Всемирный день метеорологии.

Об этом сообщает портал calend.ru.

В 1950 году именно в этот день вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации. Девиз праздника: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Статистика, накопленная за последнее десятилетие, показывает, что более 80% всех стихийных бедствий имеет метеорологическое или гидрологическое происхождение.

В 50-е годы потери от всех случавшихся в мире стихийных бедствий оценивались в четыре миллиарда долларов в год, а в 90-е годы – в сорок миллиардов долларов в год.

В России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан 170 лет назад указом императора Николая Первого.

Главная цель деятельности Росгидромета - снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.

Анализ данных о предотвращенном ущербе показывает, что прогнозы российских метеорологов позволяют уменьшить возможные экономические потери в среднем на 40% (от 15% в морской отрасли, до 46% в строительстве).

#Новости#Таня#Общество
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