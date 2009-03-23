Правительство утвердило правила субсидирования автокредитов

Как сообщает пресс-служба правительства, Министерству финансов РФ поручено предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2010 и 2011 гг. бюджетные ассигнования на указанные цели в размере 2 млрд. руб.
В соответствии с правилами, право на получение субсидий предоставляется кредитной организации, если доля участия РФ или Центробанка России в ее уставном капитале составляет не менее 50% или если кредитная организация является дочерней по отношению к такой кредитной организации. Помимо этого, кредитная организация должна иметь филиалы во всех федеральных округах РФ.
Субсидии предоставляются кредитным организациям, соответствующим указанным критериям, ежемесячно для возмещения выпадающих доходов кредитных организаций вследствие предоставления ими скидок исходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ при выдаче в 2009 г. физическим лицам кредитов на приобретение легковых автомобилей стоимостью не более 350 тыс. руб., произведенных на территории РФ, согласно перечню моделей, утвержденному Министерством промышленности и торговли России.
При этом кредиты должны предоставляться физическим лицам в рублях; приобретаемый легковой автомобиль ранее не должен был находиться на регистрационном учете в соответствии с законодательством РФ; физическим лицом должна быть внесена предоплата за приобретаемый легковой автомобиль в размере не менее 30% его стоимости. Кроме того, срок действия кредитного договора должен истекать не позднее 31 декабря 2011 г.