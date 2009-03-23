Правительство утвердило правила субсидирования автокредитов

В соответствии с правилами, право на получение субсидий предоставляется кредитной организации, если доля участия РФ или Центробанка России в ее уставном капитале составляет не менее 50% или если кредитная организация является дочерней по отношению к такой кредитной организации. Помимо этого, кредитная организация должна иметь филиалы во всех федеральных округах РФ.