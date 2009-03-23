Патриарх предложил отмечать 12 июня день рождения Александра Невского

По словам Кирилла, это придало бы празднованию дополнительный общенациональный статус и повысило бы популярность Дня России. По его словам, к празднику 12 июня существует достаточно критическое отношение, поскольку в свое время этот праздник назывался Днем независимости.
"От кого независимость? Если от Киева, то я против такой независимости", - заявил Кирилл. Кроме того, по мнению патриарха, отмечание Дня России и дня рождения Невского в один день расширило бы, географию праздника.
"Русская церковь - это огромное сообщество людей, по своим размерам намного превышающее границы современной Российской Федерации", - заявил патриарх, отметив необходимость заложить основы "русского мира - великого многонационального мира".
Напомним, что точная дата рождения Александра Невского неизвестна. По одним данным, он родился 30 мая 1220 года по старому стилю, по другим - 13 мая 1221 года.