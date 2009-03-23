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Открыт способ решения судоку любой сложности

23 марта 2009, 19:29
Почетный профессор университета Уинтропа в Южной Каролине Джеймс Крук (James Crook) опубликовал в журнале Notices of the AMS ("Заметки Американского математического общества") статью "A Pencil-and-Paper Algorithm for Solving Sudoku Puzzles", излагающую простой способ решения головоломки судоку на любом уровне сложности.

Для решения судоку по новому методу не требуется вычислительной техники, достаточно ручки и бумаги. Алгоритм Крука - первое математическое описание способа решения популярной головоломки, пишет The Times. Он состоит в обходе вершин дерева решений до тех пор, пока не найдено верное.

Недостатком представленного алгоритма является его трудоемкость. В каждую пустую клетку следует вписать недостающие цифры и начать перебор. Решение головоломки круковским способом занимает около часа. Обычно ее решают за 20 минут.

Математики заинтересовались судоку несколько лет назад. Одной из работ, на которые опирался Джеймс Крук в своем исследовании, была "Sudoku Squares and Chromatic Polynomials", авторы которой применили метод раскраски карты из теории графов для решения судоку.

#Новости#Ученые#Таня#Общество
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