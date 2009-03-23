Открыт способ решения судоку любой сложности

Для решения судоку по новому методу не требуется вычислительной техники, достаточно ручки и бумаги. Алгоритм Крука - первое математическое описание способа решения популярной головоломки, пишет The Times. Он состоит в обходе вершин дерева решений до тех пор, пока не найдено верное.
Недостатком представленного алгоритма является его трудоемкость. В каждую пустую клетку следует вписать недостающие цифры и начать перебор. Решение головоломки круковским способом занимает около часа. Обычно ее решают за 20 минут.
Математики заинтересовались судоку несколько лет назад. Одной из работ, на которые опирался Джеймс Крук в своем исследовании, была "Sudoku Squares and Chromatic Polynomials", авторы которой применили метод раскраски карты из теории графов для решения судоку.