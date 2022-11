Открыт способ решения судоку любой сложности

Почетный профессор университета Уинтропа в Южной Каролине Джеймс Крук (James Crook) опубликовал в журнале Notices of the AMS ("Заметки Американского математического общества") статью "A Pencil-and-Paper Algorithm for Solving Sudoku Puzzles", излагающую простой способ решения головоломки судоку на любом уровне сложности.