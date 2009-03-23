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Отчет Путина перед Думой совместили с рассмотрением поправок в бюджет

23 марта 2009, 17:22
Отчет премьер-министра РФ Владимира Путина по итогам работы правительства в 2008 году, который он должен представить Государственной Думе, перенесен со 2 на 6 апреля, сообщил спикер Думы Борис Грызлов.
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Путин

В этот же день нижняя палата парламента рассмотрит поправки в бюджет на 2009 год. Ожидается, что правительство внесет их в Госдуму 27 марта.

Скорректированная версия бюджета на 2009 год была одобрена кабинетом министров РФ 19 марта. Это первый дефицитный бюджет за восемь лет - согласно планам правительства, дефицит составит 7,4 процента ВВП.

Стоит отметить, что первая версия бюджета с небольшим профицитом была принята еще в декабре 2008 года. Пересмотр главного финансового документа был вызван последствиями мирового финансового кризиса. Скорректированная версия федерального бюджета предполагает снижение доходов с 10,9 триллиона до 6,7 триллиона рублей. Расходы увеличиваются с 9 триллионов до 9,6 триллиона рублей.

Напомним, что президент России Дмитрий Медведев предложил обязать правительство ежегодно отчитываться о своей работе перед парламентом в своем первом послании Федеральному собранию.

#Новости#Россия#Путин#Таня#Политика
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