Отчет Путина перед Думой совместили с рассмотрением поправок в бюджет

В этот же день нижняя палата парламента рассмотрит поправки в бюджет на 2009 год. Ожидается, что правительство внесет их в Госдуму 27 марта.
Скорректированная версия бюджета на 2009 год была одобрена кабинетом министров РФ 19 марта. Это первый дефицитный бюджет за восемь лет - согласно планам правительства, дефицит составит 7,4 процента ВВП.
Стоит отметить, что первая версия бюджета с небольшим профицитом была принята еще в декабре 2008 года. Пересмотр главного финансового документа был вызван последствиями мирового финансового кризиса. Скорректированная версия федерального бюджета предполагает снижение доходов с 10,9 триллиона до 6,7 триллиона рублей. Расходы увеличиваются с 9 триллионов до 9,6 триллиона рублей.
Напомним, что президент России Дмитрий Медведев предложил обязать правительство ежегодно отчитываться о своей работе перед парламентом в своем первом послании Федеральному собранию.