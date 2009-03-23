Отчет Путина перед Думой совместили с рассмотрением поправок в бюджет

Стоит отметить, что первая версия бюджета с небольшим профицитом была принята еще в декабре 2008 года. Пересмотр главного финансового документа был вызван последствиями мирового финансового кризиса. Скорректированная версия федерального бюджета предполагает снижение доходов с 10,9 триллиона до 6,7 триллиона рублей. Расходы увеличиваются с 9 триллионов до 9,6 триллиона рублей.