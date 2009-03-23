Общественная палата решила научить дошкольников толерантности

Председатель комиссии Николай Сванидзе заявил, что для того, чтобы сделать программу более эффективной, будет учитываться опыт зарубежных стран с высоким уровнем толерантности в обществе, в частности США. "Немного занудная, навязываемая политкорректность оправдала себя. Нам тоже надо разработать систему, приучающую к толерантности с детского сада, чтобы дети, например, в черноземной полосе привыкали к тому, что так называемые выходцы с Кавказа рядом - это нормально. Я подчеркиваю актуальность таких мер во время кризиса, когда ситуация становится взрывоопасной", - цитирует газета Сванидзе. Члены ОП выразили надежду, что власти поддержат их идею и выделят средства на финансирование начинания.