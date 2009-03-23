Общественная палата решила научить дошкольников толерантности

Об этом в понедельник пишет "Газета" (GZT.RU). Решение о начале работы над проектом было принято в ходе прошедшего 20 марта заседания комиссии ОП по межнациональным отношениям и свободе совести.
Как именно детей планируется обучать основам политкорректности, члены палаты не уточнили. Однако, как рассказала изданию член ОП Алла Гербер, в программу будут включены "воспитательные моменты на уровне детского сада, школы, а также пропаганды в виде шоу и фильмов на федеральных каналах". Кроме того, в ОП считают, что обучение толерантности должно стать обязательной частью образовательного процесса как в дошкольных воспитательных учреждениях, так и в школах.
Председатель комиссии Николай Сванидзе заявил, что для того, чтобы сделать программу более эффективной, будет учитываться опыт зарубежных стран с высоким уровнем толерантности в обществе, в частности США. "Немного занудная, навязываемая политкорректность оправдала себя. Нам тоже надо разработать систему, приучающую к толерантности с детского сада, чтобы дети, например, в черноземной полосе привыкали к тому, что так называемые выходцы с Кавказа рядом - это нормально. Я подчеркиваю актуальность таких мер во время кризиса, когда ситуация становится взрывоопасной", - цитирует газета Сванидзе. Члены ОП выразили надежду, что власти поддержат их идею и выделят средства на финансирование начинания.
Однако инициатива ОП вызвала критические оценки представителей российских религиозных организаций. Так, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России раввин Зиновий Коган заявил, что программа по привитию детям основ политкорректности, не будет достаточно эффективной и не поможет искоренить шовинизм и ксенофобию. По его словам, для того, чтобы научить детей политкорректности, необходимо "сделать интересным изучение истории и религии".
Также против программы ОП высказались православный публицист дьякон Андрей Кураев и сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов.
Основные положения проекта по обучению детей политкорректности и терпимости будут разработаны после специального форума с участием 150 экспертов, который пройдет 22 апреля.