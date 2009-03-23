Координационный совет по рекламе разрешил вернуть монитор на «Арт-Паласе»

На нем было рассмотрено 23 предложения по размещению различных рекламных носителей на территории города. Почти все рекламные замыслы члены совета одобрили. Исключением стала торговая компания «Виктория», которая на здании, расположенном на Червишевском тракте, хотела разместить вывеску «Дом вина». Специалисты решили, что это будет противоречить закону Тюменской области о защите нравственности среди подростков, который запрещает рекламу спиртных напитков. Окончательное решение будет принято после того, как свое заключение вынесут специалисты антимонопольной службы.
Среди прочих координационным советом были утверждены места расположения рекламных носителей на фасадах ТРЦ «Привоз» и магазина «Для Вас», что на Червишевском тракте, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
ОАО «Арт-Палас» вернет на прежнее место свой светодиодный экран, против работы которого высказывались некоторые жители дома по ул. Республики, 92. Владельцы «супер телевизора» заручились множеством заключений контролирующих органов, подтверждающих, что телевизор абсолютно безвреден. Для удобства жителей рекламисты уменьшили яркость экрана, а видеотрансляцию, как и прежде, ограничат с 8 часов до 22.30.
Чтобы поддержать рекламистов в сложных экономических условиях, администрация города не стала повышать стоимость аренды за пользование муниципальным имуществом, оставив её на уровне прошлого года. Власти города готовы идти навстречу предпринимателям и в дальнейшем.