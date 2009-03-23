Координационный совет по рекламе разрешил вернуть монитор на «Арт-Паласе»

На нем было рассмотрено 23 предложения по размещению различных рекламных носителей на территории города. Почти все рекламные замыслы члены совета одобрили. Исключением стала торговая компания «Виктория», которая на здании, расположенном на Червишевском тракте, хотела разместить вывеску «Дом вина». Специалисты решили, что это будет противоречить закону Тюменской области о защите нравственности среди подростков, который запрещает рекламу спиртных напитков. Окончательное решение будет принято после того, как свое заключение вынесут специалисты антимонопольной службы.