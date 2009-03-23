Клиенты Сбербанка России в Тюмени смогут помогать больным детям

Каждый пользователь нового продукта автоматически получит стандартный пакет бонусов и скидок, который полагается по картам с отметкой «Gold»: бесплатный «мобильный банк», подключение к разнообразным премиальным программам и т.д.
Как и в случае с предыдущей благотворительной картой Visa «Подари жизнь», комиссия в 0,3 процента с каждой покупки будет перечисляться на счета одноименного благотворительного фонда, в помощь детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Отметим, что карты Visa Gold «Подари жизнь» отличаются оригинальным дизайном: в их оформлении приняли непосредственное участие дети – подопечные благотворительного фонда.
В кредитной организации отметили, что с начала года Западно-Сибирским банком Сбербанка России оформлено уже свыше четырёх тысяч благотворительных банковских карт VISA «Подари жизнь» при годовом плане три тысячи карт. VISA «Подари жизнь» Сбербанка России – это первый в России благотворительный карточный продукт, с помощью которого банк и держатели карт могут направлять денежные средства в фонд «Подари жизнь».
Благотворительный Фонд «Подари жизнь» был учрежден 26 ноября 2006 года. Попечительский совет Фонда во главе с известными актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун ставит перед собой следующие задачи: сбор средств на лечение и реабилитацию детей; помощь детским клиникам; оказание социальной и психологической помощи больным детям; содействие развитию безвозмездного донорства крови и работе волонтерских групп при детских онкогематологических клиниках. Фонд «Подари жизнь» привлекает артистов, музыкантов и волонтеров для участия в благотворительных акциях, вечерах и аукционах.