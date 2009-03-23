Клиенты Сбербанка России в Тюмени смогут помогать больным детям

В кредитной организации отметили, что с начала года Западно-Сибирским банком Сбербанка России оформлено уже свыше четырёх тысяч благотворительных банковских карт VISA «Подари жизнь» при годовом плане три тысячи карт. VISA «Подари жизнь» Сбербанка России – это первый в России благотворительный карточный продукт, с помощью которого банк и держатели карт могут направлять денежные средства в фонд «Подари жизнь».