Китай готов искать вместе с Россией альтернативы доллару

Москва предлагает поручить МВФ изучить возможность создания наднациональной резервной валюты. Такой валютой, по мнению РФ, могут стать СДР - специальные права заимствования МВФ, которые уже сейчас играют роль резервов для некоторых стран.
"Мы готовы обсудить этот вопрос. Однако, учитывая, что доллар на сегодня остается основной валютой, обслуживающей мировые инвестиции и торговлю, сейчас нам стоит сосредоточиться на усилении контроля уже существующей финансовой системы", - заявила замглавы НБК.
Она признала, что "доминация доллара и экономические проблемы в США могут повлечь значительные флуктуации этой валюты, что скажется на мировой экономической ситуации". "Поэтому мы призываем к диверсификации мировой финансовой системы", - пояснила банкир.
Россия предложила обсудить на встрече "Группы двадцати" в Лондоне возможную реформу международной валютно-финансовой системы. Одной из возможных мер в рамках реформы глобальной валютно-финансовой системы РФ называет "создание наднациональной резервной валюты, эмиссия которой будет осуществляться международными финансовыми институтами".
Россия намерена настаивать на реформировании Международного валютного фонда (МВФ) и Форума финансовой стабильности (ФФС), координирующих политику центробанков ведущих стран мира.
Китай, накопивший порядка 2 триллионов долларов валютных резервов, - единственная, пожалуй, на сегодняшний день страна, которая может себе позволить наращивать государственные расходы, не опасаясь ни за стабильность национальной валюты, ни за устойчивость финансовой системы страны.
Напомним, что Китай является одним из активных покупателей американских казначейских облигаций, считая, что только такие инвестиции являются наиболее надежными вложениям.
Но стремительно увеличивающийся американский бюджетный дефицит и обесценивание вследствие этого доллара начинают вызывать вопросы о целесообразности таких вложений. Китай не раз выражал недовольство политикой США, ставящей под угрозу часть китайских международных резервов, вложенных в казначейские обязательства США (682 млрд. из 1,95 трлн. долларов, по данным Bloomberg).