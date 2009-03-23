Китай готов искать вместе с Россией альтернативы доллару

"Мы готовы обсудить этот вопрос. Однако, учитывая, что доллар на сегодня остается основной валютой, обслуживающей мировые инвестиции и торговлю, сейчас нам стоит сосредоточиться на усилении контроля уже существующей финансовой системы", - заявила замглавы НБК.