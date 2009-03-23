Internet Explorer 8 обогнал по популярности Google Chrome

Рыночная доля браузера Google Chrome, бета-тестирование которого завершилось в декабре 2008 года, по итогам февраля текущего года составила 1,15 процента.
По данным Net Applications, спустя двое суток после выхода Internet Explorer 8 рыночная доля этого браузера достигла 2,22 процента. Утром 23 марта новый браузер Microsoft занимал 2,41 процента рынка.
Окончательная версия браузера Internet Explorer 8 вышла 19 марта. Первая бета-версия Internet Explorer 8 была выпущена в начале марта 2008 года. Релиз-кандидат этого браузера появился в январе 2009 года.
В феврале текущего года браузеры семейства Internet Explorer заняли 67,44 процента рынка. Вторым по популярности браузером стал Firefox, занявший 21,77 процента рынка. На долю Safari пришлось 8,02 процента рынка.