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Internet Explorer 8 обогнал по популярности Google Chrome

23 марта 2009, 13:40
Спустя сутки после выхода браузера Microsoft Internet Explorer 8 его рыночная доля достигла 1,7 процента, сообщает Computerworld со ссылкой на данные компании Net Applications.

Рыночная доля браузера Google Chrome, бета-тестирование которого завершилось в декабре 2008 года, по итогам февраля текущего года составила 1,15 процента.

По данным Net Applications, спустя двое суток после выхода Internet Explorer 8 рыночная доля этого браузера достигла 2,22 процента. Утром 23 марта новый браузер Microsoft занимал 2,41 процента рынка.

Окончательная версия браузера Internet Explorer 8 вышла 19 марта. Первая бета-версия Internet Explorer 8 была выпущена в начале марта 2008 года. Релиз-кандидат этого браузера появился в январе 2009 года.

В феврале текущего года браузеры семейства Internet Explorer заняли 67,44 процента рынка. Вторым по популярности браузером стал Firefox, занявший 21,77 процента рынка. На долю Safari пришлось 8,02 процента рынка.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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