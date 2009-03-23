Госавтоинспекция Ямала обеспокоена количеством погибших на дорогах

В минувшем году водители совершили 186 наездов на пешеходов, что составило 25,5 процента от общего количества ДТП, сообщает ИА "Север-Пресс". В сравнении с 2007 годом этот показатель снизился на 16,2 процента, но число погибших при этом возросло на 2,3 раза и составило четырнадцать человек. Причем водители стали виновниками пятьдесят два раза, пешеходы - семьдесят один раз.