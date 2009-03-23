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Госавтоинспекция Ямала обеспокоена количеством погибших на дорогах

23 марта 2009, 14:56
Сотрудники Госавтоинспекции Ямала обеспокоены ростом смертности пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях.
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Ямал

Об этом на заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по итогам 2008 года рассказал начальник Управления Госавтоинспекции ЯНАО Александр Рудчик.

В минувшем году водители совершили 186 наездов на пешеходов, что составило 25,5 процента от общего количества ДТП, сообщает ИА "Север-Пресс". В сравнении с 2007 годом этот показатель снизился на 16,2 процента, но число погибших при этом возросло на 2,3 раза и составило четырнадцать человек. Причем водители стали виновниками пятьдесят два раза, пешеходы - семьдесят один раз.

Как подчеркнул Александр Рудчик, в первую очередь рост количества подобных происшествий вызван низкой дисциплиной и культурой поведения граждан на улице, а также сознательным нарушением пешеходами правил дорожного движения. На сегодняшний день наиболее негативная ситуация отмечается в Пуровском районе, где в ДТП погибли семь пешеходов и в Новом Уренгое - три человека.

Александр Рудчик отметил, всего на территории автономного округа произошли 675 дорожных происшествий учетного характера, в которых погибли 78 человек и травмирован - 891. За первые два месяца произошли 132 происшествия учетного характера, в которых погибли 16 человек и получил травмы различного характера - 161.

По мнению начальника управления, принимаемые сотрудниками ГИБДД меры, к сожалению, не приносят ожидаемых результатов, а потому необходим комплексный подход всех заинтересованных структур к проблеме аварийности на дорогах.

#Новости#Ямал#Транспорт#Ксения#Общество
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